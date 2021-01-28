Сергей Калечиц стал первым замом главы Нацбанка

Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц пошел на повышение – теперь он первый зам главы банка.





Указ о его назначении был подписан 28 января.





Калечиц трудится в Нацбанке с 1995 года. Членом правления стал в 2011 году.





В Нацбанке он курирует работу по монетарной политике.







