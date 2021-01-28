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Акции Tesla упали после объявления о прибыли

Компания Илона Маска, выпускающая электромобили, сообщила инвесторам о более низкой, чем ожидалось, прибыли и рекордной выручке.

Эти смешанные результаты разочаровали инвесторов — акции Tesla упали на 8,1%, до $794 за штуку.

Инвесторы не скрывают, что ждали по результатам четвертого квартала прибыли в размере $1,03 на акцию. Реально же получилось только 80 центов.

Маск в отчете о прибылях и убытках сделал ремарку о том, что 2020 год стал для компании определяющим на многих уровнях: за год покупателям было поставлено столько автомобилей, сколько компания произвела за всю предыдущую историю.

В 2021 году компания ожидает роста на 50%, что потребует выпуска примерно 750 тыс. автомобилей, поясняют отраслевые аналитики.
Источник: officelife
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