Основные налогоплательщики Минска – газ, нефть, алкоголь и сигареты
Налоговая инспекция Минска по традиции обнародовала топ-10 налогоплательщиков – юридических лиц в 2020 году.
Топ-10 возглавил "Газпром трансгаз Беларусь". Далее следуют Табак-Инвест, Славнефтехим, Белорусская нефтяная компания, МТС, Минскэнерго, А1, Минск Кристалл, Беларусбанк, Минский завод виноградных вин.
Всего, налоговые поступления в бюджет Минска в 2020 году составили 13,322 млрд. рублей, из них 41,2% или 5,5 млрд. рублей пришлось на субъекты малого и среднего бизнеса.
Всего в Минске зарегистрировано 124,3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.
16:24 28/01/2021
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