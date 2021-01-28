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Крах уже близко? У Нацбанка остался всего миллиард долларов на поддержку рубля

В условиях ажиотажного спроса, такого, как был в августе, этих денег хватит всего на месяц. Что с курсом белорусского рубля произойдет потом, догадайтесь сами.


"У Нацбанка осталось около $1,2 млрд на проведение валютных интервенций без массовой распродажи золота из резервов. Фактически это один месяц валютной паники образца августа 2020 года", - пишет телеграм-канал Экономика.

Заметим, что в такой ситуации, конечно, можно попытаться продать золото, но это не останется незамеченным в финансовом мире, что неминуемо приведет к страновому дефолту, поскольку золота в стране тоже немного, а долги в отношении к ЗВР огромные.
"Белорусский партизан"
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