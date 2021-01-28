Десятки услуг по базовому счету, который появится в Беларуси, будут бесплатными. А вот сам базовый счет откроют каждому. Одна из особенностей белорусского «базового счета» — это социальный продукт, за который не нужно будет платить. Для сравнения, в некоторых странах ЕС за него берут хорошие деньги.

Итак, в Беларуси продолжаются работы по созданию базового социального стандарта предоставления бесплатных платежных услуг в банковской системе. Одно из нововведений — появление базового счета.

Базовый счет — текущий счет в белорусских рублях, с владельца которого не берется плата за осуществление операций на территории Беларуси и в национальном сегменте интернета. При условии, что эти операции входят в установленный Нацбанком перечень операций для базовых условий обслуживания.

Основные функции базового счета:





на него можно получать пенсии, стипендии, социальные перечисления, зарплаты и приравненные к ним выплаты





«при необходимости» эти деньги можно будет снять либо перечислить на другой счет в своем банке





эти деньги можно будет переводить на свои счета в других банках через ЕРИП

— всё бесплатно.

В Австрии обслуживание базового счета обходится в сумму порядка 80 евро в год. Для малообеспеченных граждан — 40 евро. Во Франции — от 15 до 40 евро в год

Чего не нужно бояться (по мнению разработчиков) при появлении базового счета:





не будут устанавливаться ограничения по открытию физлицами счетов в других банках





не будет запрета для физлиц использовать различные банковские продукты и услуги





не будет запретов на получение выплат социального характера или стипендий по желанию физлица не через банк





Однако разработчики считают, что «базовые счета» можно будет открывать только в тех банках, которые предлагают клиентам карточки внутренней платежной системы БЕЛКАРТ.

«Странности» с БЕЛКАРТ

Судя по всему, БЕЛКАРТ специально «подготавливали» под проект с «базовым счетом». Напомним, до 4 августа 2020-го национальная платежная система Беларуси работала как самостоятельный субъект хозяйствования, под именем ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ». Ее акционерами были:





Беларусбанк

Белагропромбанк

Белинвестбанк

Банковский процессинговый центр





Вместе с тем, общим собранием акционеров Банковского проц сингового центра (БПЦ), которое прошло 16 сентября 2019 года было принято решение о реорганизации БПЦ в виде присоединения к нему БЕЛКАРТ. Остальные акционеры ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» поддержали это решение.

4 августа 2020-го реорганизация в форме присоединения одного юрлица к другому юрлицу была завершена. Доли акционеров в уставном фонде БПЦ распределились следующим образом:





Беларусбанк — 49,13%

Национальный банк — 38,79%

Белагропромбанк — 3,5%

Белинвестбанк — 3,18%

БПС-Сбербанк —2,23%,

Банк БелВЭБ — 1,59 %

ОАО «МПОВТ» — 0,79%

ОАО «ЦНИИТУ» — 0,79%





Таким образом, число «акционеров» БЕЛКАРТ (в составе БПЦ) было расширено.

А вот — немного интересной информации о том, много ли карточек иностранных платежных систем используется при выплате пенсий и зарплат?

По состоянию на 1 января 2021-го количество «пенсионных» карточек в Беларуси составило 1 662 439 единиц, из них (в разрезе платежных систем):





БЕЛКАРТ – 392 290

БЕЛКАРТ/Maestro – 1 082 435

VISA – 122 024

Mastercard – 65 690

— другими словами, «иностранцев» — не так много.

Примерно такая же ситуация и по студенческим карточкам. На 1 января 2021-го количество «студенческих» карт составило 188 623 единиц, из них (в разрезе платежных систем):









БЕЛКАРТ – 103 860

БЕЛКАРТ/Maestro – 10 624

VISA – 30 387

Mastercard – 43 752





Другими словами, прикрепление «базового счета» только к карточкам БЕЛКАРТ позволит дополнительно выпустить порядка 250 тыс карт национальной платежной системы.

Какие бесплатные функции будут доступны каждому белорусу после появления «базового счета»?

Сразу отметим, их достаточно много. Среди банковских операций по «базовому счету», за которые не будет взиматься плата:





открытие базового счета

закрытие базового счета

переоформление текущего счета в базовый счет

переоформление базового счета в текущий счет

перенос базового счета, если операция переоформления инициируется не более одного раза в течение календарного года

выпуск в обращение карточки БЕЛКАРТ владельцу базового счета (основная карточка), и ее обслуживание

возврат или замена основной карточки в связи с истечением срока ее действия или в результате физического износа карточки или ее технической неисправности

подключение к системам дистанционного банковского обслуживания банка и т.п.

На каком этапе в данный момент находится разработка «базового счета»?

Как стало известно, в белорусские банки уже поступил проект Указа главы государства «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Банки должны сделать свои финальные замечания до 2 февраля 2021 года.

Между тем, сообщается, что проект Указа уже согласован с заинтересованными госорганами, в том числе — с Министерством юстиции

Когда «базовый счет» станет реальностью?

В теории, примерно через год. В сопроводительных документах к проекту Указа даже оговорен переходный период для тех, кто получает выплаты социального характера.





В частности, там сказано, что физлица, которые будут получать до 1 мая 2022-го:





выплаты социального характера

стипендии





— через банки и желающие продолжить их получение через банки после 1 мая 2022-го, должны до 1 мая 2025 года открывать базовые счета или переоформлять текущие счета в базовые счета для зачисления на них социальных выплат.





Другими словами, если введение «базового счета» в Беларуси «не забуксует», как введение биометрических паспортов, весной следующего года каждый из нас будет иметь свой «обязательный» счет с набором бесплатных функций.

Удобно будет :) Наверное.







