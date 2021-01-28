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Что меняется с 1 февраля?

Как изменится жизнь белорусов с 1 февраля 2021 года В жизни белорусского общества и страны в целом грядут перемены.

Что меняется с 1 февраля?
фото: pisarevskij.com
С февраля повысят пособия на детей, минимальные трудовые и социальные пенсии, пишет belnovosti.by

Потяжелеют жировки

В стране с начала текущего года подняли тарифы на многие ЖКУ.

С января выросли услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения и др.

Следовательно, уже в феврале белорусы получат «потяжелевшие» жировки.

Цены на лекарства, детские товары, продукты питания
В Беларуси вырастут цены на лекарства, медизделия, продукты и детские товары.

Ранее сообщалось, что с 1 января в стране подняли ставки НДС при ввозе и продаже на многие товары. 

К февралю вырастут цены на новые партии лекарств с учетом нового НДС, товары для детей, медизделия.

Бюджет прожиточного минимума

С февраля в республике вырастет БПМ.

В Минтруда сообщили, что бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 262,87 руб.

Соответственно, пропорционально росту БПМ изменятся различные надбавки и повышения.

Пенсии и пособия на детей

В Беларуси с февраля социальная пенсия по возрасту составит 131,44 рубля. 

Произойдет и рост пособий на детей, размер которых привязан к БПМ.

Так, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет вырастет до 131,44 рубля.

Изменятся и пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет:

на первого ребенка составит 472,92 рубля;
второго и последующих детей — 540,48 рубля;
ребенка-инвалида — 608,04 рубля. 

Тунеядцы

В стране с февраля месяца будет актуализирована база не занятого в экономике населения. 

Как сообщалось ранее, попавшим в тунеядский список, если есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

Цены на сигареты

МНС сообщило о подорожании сигарет с февраля.

Цены вырастут как на отечественные, так и на импортные марки сигарет.

По информации министерства, на полках торговых объектов с февраля появятся новые марки сигарет.
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