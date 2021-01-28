Что меняется с 1 февраля?

С февраля повысят пособия на детей, минимальные трудовые и социальные пенсии, пишет belnovosti.by

Потяжелеют жировки

В стране с начала текущего года подняли тарифы на многие ЖКУ.





С января выросли услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения и др.





Следовательно, уже в феврале белорусы получат «потяжелевшие» жировки.





Цены на лекарства, детские товары, продукты питания

В Беларуси вырастут цены на лекарства, медизделия, продукты и детские товары.





Ранее сообщалось, что с 1 января в стране подняли ставки НДС при ввозе и продаже на многие товары.





К февралю вырастут цены на новые партии лекарств с учетом нового НДС, товары для детей, медизделия.

Бюджет прожиточного минимума

С февраля в республике вырастет БПМ.





В Минтруда сообщили, что бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 262,87 руб.





Соответственно, пропорционально росту БПМ изменятся различные надбавки и повышения.

Пенсии и пособия на детей

В Беларуси с февраля социальная пенсия по возрасту составит 131,44 рубля.





Произойдет и рост пособий на детей, размер которых привязан к БПМ.





Так, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет вырастет до 131,44 рубля.





Изменятся и пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет:





на первого ребенка составит 472,92 рубля;

второго и последующих детей — 540,48 рубля;

ребенка-инвалида — 608,04 рубля.

Тунеядцы

В стране с февраля месяца будет актуализирована база не занятого в экономике населения.





Как сообщалось ранее, попавшим в тунеядский список, если есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

Цены на сигареты

МНС сообщило о подорожании сигарет с февраля.





Цены вырастут как на отечественные, так и на импортные марки сигарет.





По информации министерства, на полках торговых объектов с февраля появятся новые марки сигарет.











