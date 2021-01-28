Своим видением ситуации Дмитрий Крук поделился на онлайн-встрече «Экономика Беларуси – 2021. Сценарии развития», пишет ej.by По мнению экономиста, ключевым моментом, как будет идти развитие белорусской экономики в текущем году, является финансовое состояние предприятий.





«Насколько платежеспособны предприятия и насколько они способны обслуживать свои долги, вот ключевой вопрос, от которого зависит, что будет происходить в 2021 году», – обратил внимание экономист.

При базовом сценарии

Базовый сценарий прогноза предполагает консервацию экономической среды, то есть она в 2021 году будет практически неизменной.





«Это означает, что все угрозы финансового характера не реализуются, их удастся купировать, и монетарная политика сохранит состояние, близкое к нейтральному, политический кризис не будет усугубляться, а также будут отсутствовать внешние шоки», – пояснил Крук.





По итогам года, рассказал эксперт, мы можем получить небольшой, постепенно сокращающийся в абсолютном выражении спад в районе 0,5%.





«Такой сценарий я бы назвал пребыванием экономики в рецессии, но при этом импульсы восстановительного роста будут усиливаться. Это такое вялотекущее состояние того, где мы пребываем сейчас», – уточнил Дмитрий Крук.





При таком базовом сценарии будет относительная ценовая стабильность, на финансовом рынке может сохраниться текущее шаткое положение, следует ожидать повышенный уровень ставок.





«Если при данном сценарии внешняя конъюнктура будет улучшаться, мы можем рассчитывать на рост 1,4-1,5% по итогам 2021 года. И это очень оптимистичный сценарий, – отметил экономист. – Если, наоборот, внешняя конъюнктура ухудшается, можно ожидать спад до 2%».





Он подчеркнул, что сегодня предпосылок для существенных качественных изменений в экономике достаточно.





«Из них есть три наиболее важные. Первое – это большое количество угроз, каждая из которых может привести к качественно новой экономической среде. Второе – это наличие противоречий при проведении экономической политики», – отметил он.





По его словам, экономически власти увязают в этих противоречиях сегодня.





«И третье, самое большое соображение – что базовый сценарий сам по себе вряд ли приемлем политически, потому что мы видим, что в самом лучшем случае это будет скромный рост, и вряд ли власти сочтут это хорошим решением», – сказал Крук.

Актуальные угрозы

Экономист также перечислил угрозы, которые могут привести к качественным изменениям в экономической среде и поведении всех экономических агентов.





Актуальной угрозой он считает финансовую дестабилизацию, «здоровье» мировой финансовой системы и глобальные постшоки, связанные с COVID-19.





«Кроме этого, напрямую повлиять на динамику ВВП может и усугубление политической ситуации. Нельзя и исключать различные трения с Россией», – уверен он.





Толчком к качественным изменениям в экономической среде, по мнению Дмитрия Крука, могут также послужить санкции, курс доллара на глобальном рынке и миграция.





«Любое из этих восьми событий в серьезном масштабе влияет на экономику и чревато изменением режима функционирования финансового рынка, рынка товаров и услуг, поведения домашних хозяйств. И в этом случае цифры ВВП, инфляции могут быть принципиально другими, нежели в базовом сценарии», – заключил он.



