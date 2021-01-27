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Выручка от продажи ТОП-5 экспортных товаров упала более чем наполовину

Белстат сообщает, что Беларусь снизила экспорт нефтепродуктов за 11 месяцев на 23%, до 7,4 млн тонн. При этом средняя цена тонны нефтепродуктов стала дешевле на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Среднеконтрактные цены на нефтепродукты держались на уровне $323 за тонну. Такой уровень цен позволяет рассчитывать экспортерам на выручку около $2,4 млрд. Для сравнения: в 2019 году экспорт нефтепродуктов принес за 11 месяцев $4,8 млрд.

Продажи калийных удобрений удалось нарастить на внешних рынках на 10,6%, до 6,4 млн тонн. Средняя цена калийных удобрений упала на 24%, до $340 за тонну. Ожидаемая выручка — $2,2 млрд. В 2019 году калийные удобрения принесли государству за 11 месяцев $2,6 млрд.

Экспорт грузовых автомобилей сократился почти на 10%, до 4,6 тыс. штук. Экспортные цены на автомобили снизились на 35%, до $111,4 тыс. за штуку. Это значит, что белорусские автомобилестроители могут рассчитывать на суммарную выручку в размере $517 млн. За аналогичный период 2019 года белорусские изготовители грузовиков заработали $879 млн.

Продажи тракторов на внешних рынках удалось увеличить на 4,3%, до 45,1 тыс. штук. Средняя цена на тракторы снизилась на 6%, до $10,3 тыс. за штуку. Таким образом, экспортная выручка МТЗ за 11 месяцев — примерно $461,5 млн. За аналогичный период 2019 года МТЗ выручил $471,4 млн.

Экспорт шин упал почти на 20%, до 4,4 млн штук. Однако «Белшина» смогла поднять среднюю цену за штуку продукции на 8,4%, до $54. Это позволяет предприятию рассчитывать на экспортную выручку в размере $237,5 млн. В прошлом году за 11 месяцев этот показатель составил $276,4 млн.

Таким образом, валютная выручка от продаж топ-5 экспортных товаров упала на 55%, до $5,8 млрд.
Officelife.media
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