Завтра на АЗС вновь меняют ценники













Таким образом, с завтрашнего дня розничные цены на моторное топливо составят:





АИ-92-К5-Евро – 1,72 рубля,

АИ-95-К5-Евро – 1,82 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 2,04 рубля,

ДТ – 1,82 рубля.

Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году, до этого ценники на АЗС увеличивались 21 января. Стоит отметить, что до первого подорожания в этом году старые цены продержались 85 дней. К слову, в 2020-м цены на бензин и дизель менялись 16 раз, в 2019-м – 28 раз.





В "Белнефтехиме" неделю назад подчеркнули, что в январе 2021 года отмечается значительный рост стоимости нефти на мировом рынке. Средняя котировка нефти марки Brent составила 54,3 доллара за баррель и возросла по сравнению со среднегодовым уровнем 2020 года – на 30%.







