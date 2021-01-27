+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Что закончится раньше: протесты или деньги у Лукашенко?

Мнение экономиста Сергея Чалого.

Что закончится раньше: протесты или деньги у Лукашенко?
Протесты в Беларуси всё меньше происходят на улицах, и всё больше — в кабинетах европейских политиков. Это легко объяснить: волна репрессий, зима, усталость... 

А также и экономика: лукашенковская "уникальная модель" пока продолжает держаться, несмотря на санкции и отъезд специалистов за границу.

Насколько её хватит? Что закончится раньше: протесты или деньги у Лукашенко? Какие ресурсы может подтянуть режим, возобновятся ли весной забастовки? 

И может ли правительство "спустить" весь бюджет за первые полгода, чтобы погасить протестную активность, а дальше хоть трава не расти?

На вопросы Еврорадио отвечает независимый аналитик Сергей Чалый.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]