Что закончится раньше: протесты или деньги у Лукашенко?
Мнение экономиста Сергея Чалого.
Протесты в Беларуси всё меньше происходят на улицах, и всё больше — в кабинетах европейских политиков. Это легко объяснить: волна репрессий, зима, усталость...
А также и экономика: лукашенковская "уникальная модель" пока продолжает держаться, несмотря на санкции и отъезд специалистов за границу.
Насколько её хватит? Что закончится раньше: протесты или деньги у Лукашенко? Какие ресурсы может подтянуть режим, возобновятся ли весной забастовки?
И может ли правительство "спустить" весь бюджет за первые полгода, чтобы погасить протестную активность, а дальше хоть трава не расти?
На вопросы Еврорадио отвечает независимый аналитик Сергей Чалый.
16:43 27/01/2021
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