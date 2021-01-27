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Госатомнадзор: европейские эксперты приедут на БелАЭС в феврале

Визит экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) на Белорусскую АЭС планируется в феврале нынешнего года.

Об этом сообщил консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев на брифинге в пресс-центре БелТА.

"Технический визит европейских экспертов на Белорусскую АЭС в рамках партнерского обзора нашего национального плана действий по итогам стресс-тестов планируется на неделе, которая начинается с 8 февраля", - проинформировал Олег Соболев.

Во время визита на БелАЭС европейские эксперты должны будут ознакомиться с системой безопасности и документацией.
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