Второй день подряд белорусский рубль девальвируется ко всем валютам

Если вчера валютная корзина подорожала на 0,39%, то сегодня ещё на 0,45% — максимальной скорости ослабления белорусского рубля за последний месяц.





Таким образом, белорусский рубль всего за два дня растерял почти половину предыдущего роста. С начала января стоимость валютной корзины упала на 0,86%.





Курс доллара подрос на 0,0036 BYN до 2,5818 BYN/USD и оказался на максимуме за 22 дня.





Укрепление доллара идёт уже четвёртый день подряд. Стоимость американской валюты за это время подскочила на 0,0446 BYN и превысила уровень начала года на 0,0029 BYN.





Курс евро вырос на 0,0080 BYN до 3,1368 BYN/EUR.





Евро следует за долларом, тоже дорожая четвёртый раз подряд. Евровалюта за эти четыре торговые сессии подорожала на 0,0569 BYN, но всё равно не смогла вернуться к значениям начала января.





На текущий момент евро стоит на 0,0312 BYN меньше, чем 1 января 2020.





Курс российского рубля подскочил на 0,0264 BYN до 3,4399 BYN/100 RUB. Рубль РФ дорожает второй день, а до этого он находился на минимуме за 34 дня.





С начала месяца сотня российских рублей подешевела на 0,0472 BYN.





Центробанк России

Российский рубль сегодня дорожает к доллару и евро на торгах валютной биржи в Москве.





Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 60 копеек до 75,0400 российских рублей и покинул максимум почти за два месяца.





Официальный курс евро на завтра был снижен на 45 копеек 91,2186 российских рублей. Стоимость евро покинула максимум за месяц.