+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Второй день подряд белорусский рубль девальвируется ко всем валютам

Доллар завершил торги в среду ростом до максимума за три недели. Вместе с ним подорожали евро и российский рубль.

Если вчера валютная корзина подорожала на 0,39%, то сегодня ещё на 0,45% — максимальной скорости ослабления белорусского рубля за последний месяц.

Таким образом, белорусский рубль всего за два дня растерял почти половину предыдущего роста. С начала января стоимость валютной корзины упала на 0,86%.

Курс доллара подрос на 0,0036 BYN до 2,5818 BYN/USD и оказался на максимуме за 22 дня.

Укрепление доллара идёт уже четвёртый день подряд. Стоимость американской валюты за это время подскочила на 0,0446 BYN и превысила уровень начала года на 0,0029 BYN.

Курс евро вырос на 0,0080 BYN до 3,1368 BYN/EUR.

Евро следует за долларом, тоже дорожая четвёртый раз подряд. Евровалюта за эти четыре торговые сессии подорожала на 0,0569 BYN, но всё равно не смогла вернуться к значениям начала января.

На текущий момент евро стоит на 0,0312 BYN меньше, чем 1 января 2020.

Курс российского рубля подскочил на 0,0264 BYN до 3,4399 BYN/100 RUB. Рубль РФ дорожает второй день, а до этого он находился на минимуме за 34 дня.

С начала месяца сотня российских рублей подешевела на 0,0472 BYN.

Центробанк России

Российский рубль сегодня дорожает к доллару и евро на торгах валютной биржи в Москве.

Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 60 копеек до 75,0400 российских рублей и покинул максимум почти за два месяца.

Официальный курс евро на завтра был снижен на 45 копеек 91,2186 российских рублей. Стоимость евро покинула максимум за месяц.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]