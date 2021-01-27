Это на 19,8% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,9% меньше по сравнению с показателем на 1 ноября, свидетельствуют данные Белстата.





Просроченная задолженность по кредитам и займам проморганизаций на 1 декабря составила 1 млрд 692,9 млн рублей. По данным Белстата, за 11 месяцев 2020 года она снизилась на 16,5%, по сравнению с 1 ноября — на 0,3%.





Внешняя просроченная кредиторская задолженность за январь-ноябрь 2020 года уменьшилась на 10,7% до 712,9 млн рублей, за ноябрь — снизилась на 0,3%. В целом внешняя кредиторская задолженность за 11 месяцев прошлого года выросла на 12,1% (до 6 млрд 23,6 млн), по сравнению с 1 ноября — на 1,2%.





Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 3,6% и на 1 декабря составила 3 млрд 230,4 млн рублей, за ноябрь — выросла на 1,4%.





Кредиторская задолженность на 1 декабря 2020 года составила 23 млрд 843,9 млн рублей, или на 12% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 2,5% больше по сравнению с показателем на 1 ноября.





Просроченная дебиторская задолженность за 11 месяцев прошлого года выросла на 0,7% и на 1 декабря составила 4 млрд 521,5 млн рублей (за ноябрь — рост на 1,6%).





Внешняя просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 11,4% до 704,3 млн рублей (за ноябрь — на 1,6%).





В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 43% до 7 млрд 578,1 млн рублей, по сравнению с 1 ноября — на 0,7%.





Дебиторская задолженность на 1 декабря 2020 года составила 25 млрд 289,9 млн рублей, или на 21,1% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 2% больше по сравнению с показателем на 1 ноября.





Исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук ранее в комментарии БелаПАН отмечал, что рост задолженности ухудшает положение не только предприятий, но и банковской системы.

«Все сильно закредитованы, и львиная доля приходится на госсектор. Предприятия опять стоят с протянутой рукой к правительству — дайте еще денег, дайте реструктуризацию долгов. Госбанки говорят то же самое в отношении правительства и Нацбанка.

Ситуация патовая, потому что как только Национальный банк, который ранее очень благоразумно себя повел и ужесточил денежно-кредитную политику, начнет потакать такого рода требованиям, тогда курс на уровне 3-3,5 рубля за доллар и инфляция более 10% неизбежны», — считает экономист.



