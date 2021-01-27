Несколько источников сообщили « Медиа-Полесью» , что на работе руководство просит поддержать открытое письмо. В нём указано, что члены профсоюзов РБ обращаются к Международной организации труда в связи с незаконным давлением на страну.





Якобы ЕС необоснованно введены санкции в отношении предприятий страны, затронуты интересы десятков тысяч людей.





Члены профсоюзов заявляют, что введение экономических санкций не является выражением требований трудящихся. Указано, что санкции Европы — это экономический шантаж и нарушение основ международного права.









Читатели издания отмечают, что их мнение никто не спрашивает. Но подписывают письмо из страха потерять работу.