От работников госструктур под угрозой увольнения требуют подписать письмо в МОТ против санкций
Открытое письмо официальных профсоюзов приносят на рабочее место и заставляют подписывать
Несколько источников сообщили «Медиа-Полесью», что на работе руководство просит поддержать открытое письмо. В нём указано, что члены профсоюзов РБ обращаются к Международной организации труда в связи с незаконным давлением на страну.
Якобы ЕС необоснованно введены санкции в отношении предприятий страны, затронуты интересы десятков тысяч людей.
Члены профсоюзов заявляют, что введение экономических санкций не является выражением требований трудящихся. Указано, что санкции Европы — это экономический шантаж и нарушение основ международного права.
Читатели издания отмечают, что их мнение никто не спрашивает. Но подписывают письмо из страха потерять работу.
12:00 27/01/2021
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