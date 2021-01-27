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Прогноз: золото готовится к падению цен

На рынке золота с начала нового года цены то растут, то снижаются.


Каких изменений в стоимости золота можно ожидать в ближайшее время и от чего они могут зависеть? Свое мнение об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб высказал в комментарии Myfin.by.

- Стоимость золота в прошлом году в начале августа достигла своего исторического максимума в номинальном выражении - на уровне 2075 долларов за тройскую унцию - и с тех пор находится в нисходящем тренде. В рамках этого тренда есть колебания как вверх, так и вниз.

В конце ноября 2020 года золото опускалось до отметки 1765 долларов за унцию. Январь нового года золото проводит в диапазоне от 1810 до 1960 долларов за унцию и сейчас (на 25 января 2021 года) находится в нижней половине этого диапазона.

Коррекция стоимости золота после достижения максимума в августе прошлого года связана с тем, что в третьем квартале 2020 года мировые центробанки впервые с 2010 года оказались нетто-продавцами золота , то есть продали золота больше чем купили.

Эта чистая продажа центробанков в третьем квартале 2020 года составила 12,1 тонны золота. Самыми крупными продавцами были центробанки Турции и Узбекистана.

А вообще тенденция связана с тем, что многие правительства вынуждены оказывать помощь в связи с коронавирусом и нуждаются для этого в деньгах, поэтому переводят золото в деньги . Никто золотом оказывать помощь не будет - ни людям, ни предприятиям, - для этого нужен кэш.

Еще один интересный признак слабости золота - это растущие американские фондовые рынки . Сейчас основные американские индексы находятся на исторических максимумах. Это означает, что инвесторы активно покупают акции, а значит - у них достаточно высок аппетит к риску .

Золото напротив растет тогда, когда инвесторы бегут от риска и покупают золото. Потому что в глазах определенной части инвесторов золото - это малорисковый объект для покупок.

Судя по тому, что эти тенденции сохраняются - во-первых, правительства продолжают нуждаться в кэше, во-вторых, акции продолжают расти - можно предположить дальнейшее снижение цен на золото в среднесрочной перспективе.

 С этой точки зрения можно ожидать пробития уровня, который золото уже тестировало в конце ноября прошлого года - это 1765 долларов за тройскую унцию.
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