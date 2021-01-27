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Бельгийцы собрались построить химзавод под Гродно

Бельгийская Tessenderlo Group намерена наладить в Гродно производство жидких удобрений. Это следует из сообщения на сайте Гродненского горисполкома.

Впервые о строительстве нового завода под Гродно стало известно еще в 2019 году. Но тогда Tessenderlo Group заявила, что на данный момент оценивает рынок жидких удобрений в различных странах Восточной Европы.

В январе этого года компания утвердила программу проведения оценки воздействия на окружающую среду будущего завода. В качестве площадки выбран один из участков на 4 га в промышленной зоне «Аульс» под Гродно.
 
Новый завод «заточен» на выпуск жидких удобрений. Основным сырьем для производства будет аммиак, который производит «Гродно Азот».

Мощность производства составит 100 тысяч тонн в год, а сам завод будет работать в непрерывном круглосуточном режиме. Продукцию планируют поставлять на рынок Восточной Европы (включая Беларусь). Такие минеральные удобрения бельгийская компания продает в странах Балтии и в Украине. Особым спросом продукция пользуется у фермерских хозяйств.

Сроки строительства завода не называются. Однако проект будущего предприятия в скором времени будет выставлен на общественные обсуждения, которые должны завершиться в феврале. Окончательное решение о начале строительства инвесторы намерены принять в марте-апреле.

Tessenderlo Group была основана в Бельгии в 1919 году. Теперь это крупная международная компания, которая среди прочего занимается производством и торговлей удобрениями и средствами защиты растений. Компания уже много лет сотрудничает с «Беларуськалием».
TUT.by
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