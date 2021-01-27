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Лукашенко попросил Китай покупать побольше калийных удобрений

26 января состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Лукашенко. Поводом для разговора стала очередная годовщина установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем.

Во время разговора Си Цзиньпин подтвердил, что Китай поставит в Беларусь необходимые объемы своей вакцины от COVID-19.

А Лукашенко попросил, чтобы Китай увеличил объемы закупки калийных удобрений. В ответ китайские партнеры заверили, что активно поработают над этим вопросом.

Как известно, основным партнером "Беларуськалия" сейчас является норвежская компания Yara. Ее руководство выразило тревогу по поводу увольнения бастующих с "Беларуськалия" и нарушения прав человека в Беларуси.

Вероятно, официальный Минск рассматривает Китай как страховку от возможного расторжения контракта со стороны норвежской компании.
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