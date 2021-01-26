Цены на квартиры в минских новостройках снижаются. И выбор есть

Из чего выбирать?

На начало января 2021 года в Минске на первичном рынке жилья предлагалось 115 домов-новостроек (без учета доступных только для нуждающихся в улучшении жилищных условий). Это на 4 дома меньше, чем в январе 2020 года, но на 15 больше, чем в январе 2019 года, .





– Несмотря на периодические известия об ограничении строительства в пределах Минска, новые стройки появляются каждые полгода, – комментирует руководитель «Твоя столица. Новостройцентр» Наталья Жалова. – Это на руку покупателям, поскольку расширяет выбор и усиливает конкуренцию между застройщиками, заставляя модернизировать проекты домов, предлагать акции, а в последние полгода еще и снижать цены.





Особенность нынешнего предложения в том, что новостроек класса «Эконом» практически не осталось. На начало января 2021 года их только 2 дома, в то время как в начале 2020 года было 7, а в январе 2019 года – 19. Не исключено, что к концу текущего года класс может остаться пустым, как и его противоположность – самый высокий класс качества «Люкс», в котором по-прежнему нет представителей.





По мнению специалиста, уменьшение количества домов эконом-класса – закономерное следствие развития рынка и, в частности, запросов покупателей. Уже мало просто возвести дом, он должен быть привлекательным. Застройщики стараются следовать за трендами спроса, добавляя в проекты востребованные покупателями новшества.





Безоговорочным лидером на данный момент является каркасное домостроение – 99 домов против 16 панельных. За год каркасных стало больше на 6, а панельных – меньше на 10.





– За последние годы среди покупателей предубеждение о более низких потребительских качествах панельных домов практически сошло на нет. Во многом благодаря стараниям застройщиков по части визуального оформления. Но у каркасных по-прежнему остается неоспоримое преимущество – свобода перепланировки, – комментирует Наталья Жалова.





В январе 2021 года лидером по числу предлагающихся на продажу новостроек был Октябрьский район, на втором месте – Центральный. Далее идут Первомайский и Московский.

Кредиты еще доступны

В отличие от вторичного рынка на «первичке» по-прежнему остаются доступными кредиты, правда, только от «Белинвестбанка». А с недавнего времени вернулось одно предложение лизинга («АСБ Лизинг»). Ставки: кредитование – от 4,99 процента на первый(е) год(ы) и до 13,33 процента на оставшийся период, лизинг – 15,75 процента.





Но есть одно «но»: кредитование доступно не по всем 115 находящимся в активном предложении новостройкам, а только по 75, а в лизинг можно приобрести только готовую квартиру, то есть в введенной в эксплуатацию новостройке.





Суть, тем не менее, от этого не меняется: сегодня для тех покупателей, у кого не хватает полного объема средств, вариант только один – приобрести новостройку в кредит или лизинг. Главное успеть, пока кредиты еще доступны — никто не берется прогнозировать, сколько они еще будут активны.





В подобной ситуации можно было бы ожидать увеличения количества желающих «запрыгнуть в последний вагон» и успеть купить квартиру в кредит до конца года. Но по факту выходит не так. По данным сектора ипотечного кредитования «Твоей столицы», в конце 2020 года отмечено снижение доли сделок по продаже новостроек с использованием кредитов: со средних 60 процентов за январь-октябрь до всего лишь 30 процентов в ноябре-декабре.





В качестве причины этого явления специалисты называют не столько сужение кредитования и концентрацию предложений только у одного «Белинвестбанка», сколько усиление требований к уровню доходов кредитополучателей, в результате чего стало сложнее взять недостающую сумму в кредит. На цифрах это выглядит так: средняя сумма кредита за первые три квартала 2020 года была на уровне 71 тысяч рублей, а в ноябре-декабре снизилась до 49 тысяч.

Цены пошли вниз

Несмотря на наличие кредитов, цены в 2020 году все-таки пошли вниз. Хотя многие считали, что на фоне стабильного спроса на жилье в Минске, и, в частности, благодаря особому интересу покупателей к новостройкам, цены на «первичку» удержатся.





Данные: Твоя Столица

Что с покупателями?

По сравнению с началом 2020 года количество спросовых заявок и обращений от покупателей новостроек к осени снизилось наполовину, а к концу года снижение достигло 60+ процентов.





–Людей, которым нужна квартира, меньше не стало. Просто они «нажали на паузу» из-за наблюдающейся в стране нестабильности. Кроме того, у многих уменьшились доходы, и планы приходиться пересматривать. Банально даже из-за того, что нужную сумму уже не получается взять в кредит или выбранная новостройка уже не кредитуется. А те, кто может взять кредит, задумываются, смогут ли его выплатить с учетом возможного дальнейшего снижения доходов, – объясняет Наталья Жалова.





Кроме того, покупателей снова начали одолевать страхи возможных долгостроев или вовсе недостроев. Но здесь палка о двух концах – покупка новостроек во многом была интересна на ранней стадии строительства за счет более низких цен, в то время как квартиры в уже готовых или близких к тому домах стоят гораздо дороже и не каждому по карману. То есть либо рисковать покупать дешевле, либо искать значительную сумму на готовые квартиры. Вдобавок все понимают, что если кредиты пропали с вторичного рынка жилья, то точно также они могут уйти и с первичного.





По мнению специалиста, сегодня среди реальных покупателей в новостройках можно условно выделить одну большую группу – те, кто продает(вал) имеющуюся квартиру на вторичном рынке, а средства для доплаты уже собраны либо берутся в кредит.





С одной стороны, это высоколиквидные покупатели, поскольку они обеспечены необходимой суммой. С другой, преобладающая часть их средств все еще «заморожена» в квартире, которую надо продать. Как показала практика, именно на этом этапе застройщики теряют покупателей, поскольку не могут скоординировать этот процесс «переезда в новостройку».

Особенности спроса

Спрос всецело переориентирован на минимизацию стоимости покупки квартиры. Поэтому в первую очередь раскупаются квартиры минимального метража, в том числе квартиры «евроформата» («евродвушки», «евротрешки»), где в одной комнате объединены гостиная и зона кухни, но при этом есть еще одна изолированная комната.





В то же время схожие с «евроквартирами» (по компоновке кухни) квартиры-студии наоборот, с каждым годом становятся менее ликвидными, потому как в едином пространстве необходимо выделить как зону кухни, так и спальную зону, что подойдет далеко не всем покупателям. Особенно при наличии в предложении «евродвушек» с уже выделенной комнатой.





Особенностью текущего спроса можно назвать тот факт, что при наличии сбалансированной площади и цены квартиры на первом и последнем этажах уже не задерживаются в продаже, поскольку первый этаж во многих домах уже делается «высоким» (например, за счет наличия встроенных коммерческих помещений в цоколе), а последний этаж привлекает красивыми видами. Исключение составляют «пентхаусы» на последних этажах, имеющие большую площадь и предлагающиеся по высокой цене.

Чего ждать дальше

– Со второй половины января отмечается оживление среди покупателей, – говорит Наталья Жалова. – У многих были негативные ожидания, связанные с началом нового года, но поскольку они за первую половину месяца не оправдались, покупатели понемногу начинают возвращаться к поискам решения жилищного вопроса.





Но в любом случае, текущая ситуация на рынке гораздо пассивнее той, что наблюдалась в начале 2020 года. И ожидать ощутимого всплеска покупательской активности, по крайней мере, в ближайшие месяцы, не стоит. Основной ограничитель – отсутствие стабильности в доходах, не говоря уже об их росте. Поэтому, даже при сохранении кредитования на текущих условиях, в первом квартале активность рынка останется весьма слабой.





По словам специалиста, прогнозировать развитие ситуации на более поздние периоды с достаточной достоверностью не представляется возможным из-за нестабильности как внутри страны, так и за ее пределами, потому что это все это напрямую влияет на экономику страны и благосостояние ее жителей.



