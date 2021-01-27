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Головченко: Беларусь хочет не специальной цены, а равных тарифов на транспортировку энергоресурсов

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает, что Беларусь и Россия должны иметь равные тарифы на транспортировку энергоресурсов в рамках Союзного государства. Об этом он заявил по итогам переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщает БелТА.


 
Головченко напомнил, что в рамках ЕАЭС существует договоренность по созданию общих рынков энергоресурсов, Союзное государство сможет выйти ан общий рынок быстрее.

«Но мы рассчитываем, что в рамках двойки, то есть Союзного государства, мы будем двигаться на этом треке гораздо быстрее», – заявил Головченко.

Беларусский премьер-министр подчеркнул, что Минск не добивается специальной цены, а хочет равных тарифов на транспортировку.

«Для Беларуси это означает, в нашем понимании, выход не на какую-то специальную цену. Мы говорим о том, что если мы строим единое экономическое пространство, соответственно, должны быть равные условия для субъектов хозяйствования и цены, а главное — тарифы на транспортировку энергоресурсов», – заявил он.
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