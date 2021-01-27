С кем торговала Беларусь в 2020 году

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот республики в январе-ноябре 2020 года составил 54,3 млрд долларов. К слову, это на 15,8% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года, пишет Ежедневник.





Товарооборот со странами СНГ составил 32,2 млрд долларов (59,3% общего товарооборота). Он также сократился на 17,2%. Товарооборот со странами вне СНГ уменьшился на 13,7% и составил 22,1 млрд долларов.





Сальдо внешнеторгового оборота сложилось снова отрицательным в размере 3,3 млрд долларов. Напомним, в январе-ноябре 2019 года сальдо было отрицательным в размере 5,6 млрд долларов.





Экспорт Беларуси составил 25,5 млрд долларов и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 13,3%, импорт в рассматриваемом периоде уменьшился на 17,9% и составил 28,8 млрд долларов.





Причиной падения внешнеторгового оборота в 2020 году эксперты называют отсутствие поставок нефти от крупных российских НК в первом квартале 2020 года. Кроме этого, на падение объемов внешней торговли оказала свое влияние и пандемия коронавируса.





С кем и как торговала

Список основных внешнеторговых партнеров Беларуси традиционно один и тот же. Основная тройка торговых партнеров республики – это Россия (доля в обороте 48,3%), Украина (7,5%), Китай (7,3%). Далее идут Германия (4,2%), Польша (4,1%), Литва (2,3%), Великобритания (1,8%), Нидерланды (1,6%), Казахстан (1,4%), Италия (1,3%).





Среди стран, которые покупают больше всего белорусских товаров (без учета России): Украина, Польша, Литва и Великобритания.





Наиболее продуктивно Беларусь развивала внешнюю торговлю в прошлом году с Украиной. С этой страной у нас положительное сальдо в 1,6 млрд долларов. Также у нас положительное сальдо с Казахстаном (763,3 млн долларов), Литвой (645,2 млн долларов), Великобританией (602 млн долларов) и Бразилией (433,1 млн долларов).





А вот наибольшее отрицательное сальдо внешней торговли товарами у Беларуси сложилось с Россией. Оно составило 2,8 млрд долларов. Экспорт уменьшился на 3,9%, импорт уменьшился на 25,9%. Товарооборот с Россией у нас упал на 17,4%.





На втором месте по величине отрицательного сальдо внешней торговли традиционно Китай. Сальдо составило 2,5 млрд долларов.



