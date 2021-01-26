Лукашенко подписал указ о создании двух фондов БелАЭС

В документе говорится про создание двух фондов: один — для финансирования работ по выводу из эксплуатации АЭС, второй — для финансирования работ по поддержанию и повышению безопасности станции. Формирование таких фондов является мировой практикой.





По указу РУП «Белорусская АЭС» после ввода в эксплуатацию будет ежемесячно делать отчисления денежных средств в соответствующие фонды. Размер сбора — не более 15% выручки от реализации электрической энергии.





Напомним, 7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Планируется, что второй энергоблок введут в промышленную эксплуатацию в мае 2022 года.

