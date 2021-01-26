Активиста стачкома "Белшины" арестовали на год — за нарушение надзора
Активиста стачкома "Белшины" Виталия Красницкого приговорили к одному году лишения свободы, сообщает ТГ-канал "Бобруйск Online". Такой приговор вынес ему бобруйский судья Антон Дудаль.
Виталий Красницкий / TUT.by
Красницкого признали виновным в невыполнении требований превентивного надзора. Кстати, в кодексе не указан срок возможного ареста по этой статье — он зависит от решения судьи. Сообщается, что Красницкий надеялся максимум на трёхмесячный арест.
19 августа Красницкий объявил забастовку, а позже его уволили якобы за прогулы. Также мужчина отбывал административный арест за участие в четыр`х массовых мероприятиях — всего 27 суток. Его также оштрафовали на 1215 рублей, отмечает TUT.by.
Ранее у Красницкого было несколько судимостей, включая хулиганство. Поэтому после административных судов за ним установили превентивный надзор. Ему нужно было находиться дома с 22: 00 до 6:00. Мужчина признаёт, что нарушил режим — опаздывал на 15-40 минут. В конце концов его привлекли к ответственности за нарушение режима надзора.
20:11 26/01/2021
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