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В деле бывшего директора Могилевского филиала «Белгазпромбанка» выступили главные свидетели

25 января суд Октябрьского района Могилева продолжил рассмотрение уголовного дела бывшего директора Могилевской областной дирекции «Белгазпромбанка» Сергея Кармызова. Его обвиняют в выдаче кредита на подставное лицо с получением вознаграждения. В зале суда был корреспондент «Белсата».


Согласно следствию, 21 ноября 2016 года якобы по просьбе Сергея Кармызова Светлана Цедик взяла потребительский кредит в «Белгазпромбанке» на Br 75 тыс. и передала эти деньги Владимиру Новикову. Ранее на заседаниях пострадавшая Светлана Цедик подтвердила эту информацию. Что было с деньгами дальше, пока не прозвучало.

25 января в суде в качестве свидетелей выступили супруги Елена и Владимир Новиковы – основатели ОДО «Арсенал». Их фирма занималась строительными и электромонтажными работами на территории Российской Федерации. Цедик помогала вести бухгалтерский учет ОДО.

Елена Новикова на суд пришла сама, а ее мужа Владимира конвоировали из исправительной колонии № 17, в которой он отбывает наказание по уголовной статье за мошенничество.

Владимир Новиков, которого доставили на суд в робе и под конвоем, отвечал «не помню», «не знаю» или «не могу объяснить» на большинство вопросов по делу. В рассмотрении дела объявили перерыв до 28 января.

Сергей Кармызов пожелал давать объяснения после потерпевшей и свидетелей.

Сергея Кармызова задержали 12 июня 2020 года, по другой версии, он сам пришел в ДФР с повинной. Сергей Кармызов был членом инициативной группы экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. В тот же день задержали Владимира Дударева, координатора инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области. А за день до этого, 11 июня, сотрудники ДФР пришли в головной офис «Белгазпромбанка» в Минске. На БТ тесно связали дело Кармызова с кредитом и выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты.
Ольга Васильева/АА, «Белсат»
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