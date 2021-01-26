+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Oops! Криптовалютные фермы оставили без электричества миллионы иранцев

Криптовалютные фермы оставили без света миллионы людей в Иране

Власти Ирана обвинили криптовалютные фермы в массовом отключении электроэнергии в стране. Об этом сообщает Business Insider во вторник, 26 января.

Без света неоднократно оставались большая часть столицы Тегерана и других крупных городов, включая Мешхед, Тебриз и Урмию.

После повторного ввода санкций США против Ирана криптовалюта стала способом обхода санкций, что привело к резкому росту популярности биткоина. В связи с этим появились тысячи незаконных криптовалютных ферм, некоторые из которых расположены в школах и мечетях.

Еще одной причиной стала дешевая электроэнергия Ирана, которая стоит 4 цента за кВт/ч по сравнению со средним показателем в 13 центов в США. Иран входит в десятку стран с наибольшим потреблением электроэнергии криптовалютными фермами - 450 мегаватт в сутки.

Правительство обвиняет производителей криптовалюты, особенно биткоина, в перегрузке электросетей и отключении электричества по всей стране. При этом властям отвечают, что виновны десятилетия бесхозяйственности с энергоснабжением.

Ранее власти закрыли 1600 центров, в том числе те, которым было разрешено работать впервые. Государственная электроэнергетическая компания Tavanir закрыла крупную ирано-китайскую биткойн-ферму из-за отключения электроэнергии.
Источник: korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]