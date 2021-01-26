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Директор комбикормового завода отказался собирать подписи за Лукашенко - его отправили в тюрьму на 4,5 года

Директора комбикормового завода в поселке Россь Волковысского района, депутата местного совета Георгия Дядюшко осудили на 4,5 года колонии усиленного режима якобы за получение взятки

Директор комбикормового завода отказался собирать подписи за Лукашенко - его отправили в тюрьму на 4,5 года
Кроме того, суд лишил Дядюшко права занимать руководящие должности два с половиной года и обязал его выплатить 8 700 рублей в доход государства, сообщила «Медиазоне» его жена Майя.

Как ранее сообщало «Еврорадио», Дядюшко задержали в конце сентября. Его жена Майя рассказывала, что 24 сентября в кабинет мужа зашел человек по имени Артем Елезаренко из ООО «Зерновые традиции». Он положил на стол директора файл с документами, между которых лежал конверт с деньгами. Майя утверждала, что ее муж не успел даже притронуться к этому файлу.

Через несколько секунд Дядюшко задержали.

«Как только он [Елезаренко] положил эти документы, сразу следом зашли они [силовики]. У мужа при себе было 15 рублей. Когда достали конверт, там было 3300 белорусских рублей», — рассказывала Майя.

В разговоре с «Еврорадио» Елезаренко подтвердил, что причастен к ситуации, но дачу взятки отрицал.

Майя связывала задержание с тем, что Дядюшко отказался собирать на заводе подписи за выдвижение Александра Лукашенко в президенты. Она также говорила, что их семья посещала митинги в поддержку Светланы Тихановской, ездили на мирные митинги в Волковыск.

«Он ничего не боялся, он всегда был против этого беспредела. Весь завод гудит о том, что мужа взяли из-за выборов и подписей, что его засняли на одном из митингов», — рассказывала она «Еврорадио» в октябре.

Работница завода рассказывала изданию, что все договоры заключают на головном предприятии, что ей сложно представить, за что на предприятии можно давать взятку.

«Мы тут сами ничего не решаем. Договоры заключают в Скиделе, на головном предприятии. Если у нас есть договор, и наш бухгалтер видит, что есть проплата, то покупатель просто приезжает и берет. Мы эти документы не составляем, а без них не работаем», — говорила она.
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