Капитуляция: белорусский рубль девальвировался ко всем валютам

По состоянию на вчера значение валютной корзины было на 1,70% ниже уровня начала месяца. За сегодня белорусский рубль потерял почти четверть предыдущего роста.





Курс доллара подскочил на 0,0217 BYN до 2,5782 BYN/USD.





За три дня роста стоимость американской валюты улетела вверх на 0,0410 BYN. Это ниже чем было в начале января, но всего на 0,0007 BYN.





Таким образом, доллар практически полностью отыграл январские потери и оказался на максимуме за две недели.





Курс евро вырос на 0,0151 BYN до 3,1288 BYN/EUR.





Евро, как и доллар, укрепляется третий раз. За это время его стоимость выросла на 0,0489 BYN, но с начала месяца евровалюта всё же подешевела на 0,0392 BYN.





Евро завершил сегодняшние торги на максимуме за 13 дней.





Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0012 BYN до 3,4135 BYN/100 RUB и покинул минимум за 34 дня.





Российский рубль пока главный неудачник января — с начала месяца его курс обвалился на 0,0736 BYN.





Итоги недели 18-22 января на валютном рынке Беларуси

На прошлой неделе белорусский рубль девальвировался к доллару и евро, но существенно укрепился к российскому рублю:





курс доллара +0,0047 BYN (+0,18%);

курс евро +0,0173 BYN (+0,56%);

курс российского рубля −0,0374 BYN (−1,08%);

корзина валют −0,39%.





Центробанк России

В Москве на торгах валютной биржи за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос на 78 копеек до 75,6354 российских рублей — максимума почти за два месяца.





В ходе торгов в моменте доллар поднимался до 75,77 RUB/USD.





Средневзвешенный курс евро в это же время поднялся на 56 копеек до 91,71 российских рублей. Это максимальное значение чуть более чем за месяц.





Евро во время торгов подбирался к уровню 92,00 RUB/EUR, но пока не смог его достичь.