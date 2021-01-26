











Чиновники ранее обещали белорускам, что семейный капитал будет не менее 10 тысяч долларов. Но что-то пошло не так. В результате в этом году выплаты составят 23 737,5 рубля, это 9285 долларов.





Семейный капитал назначается при рождении (или усыновлении) третьего и последующих детей. До 2020 года на специальный счёт переводили 10 тысяч долларов. Второй год семейный капитал назначают в рублях.