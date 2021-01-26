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В Беларуси проиндексировали семейный капитал: в долларах существенно сократился

В Беларуси проиндексировали размеры семейного капитала, но в долларах он существенно сократился. Причина в том, что его индексировали на размер официальной инфляции (5,5%), а доллар за год вырос на 22%.




Чиновники ранее обещали белорускам, что семейный капитал будет не менее 10 тысяч долларов. Но что-то пошло не так. В результате в этом году выплаты составят 23 737,5 рубля, это 9285 долларов.

Семейный капитал назначается при рождении (или усыновлении) третьего и последующих детей. До 2020 года на специальный счёт переводили 10 тысяч долларов. Второй год семейный капитал назначают в рублях.
Еврорадио
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