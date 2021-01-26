Дефицит рублей возвращается: Нацбанк возобновил кредитные аукционы

Состоялись два аукциона. На аукционе №741 Нацбанк предоставил банкам 400 млн. рублей по объявленной процентной ставке 9,75% годовых на срок 180 дней. При этом спрос на средства был намного больше: 15 банков подали 15 заявок на 1 164,4 млн. рублей.





На аукционе №742 выло выделено 26,75 млн. рублей по объявленной процентной ставке 11,50% годовых на срок 7 дней. Удовлетворен был весь спрос на данные кредиты.





В настоящее время подобное кредитование является единственным способом поддержки Нацбанком рублевой ликвидности банков.





До наступления политического кризиса в прошлом году Нацбанк проводил ежедневные операций по поддержке и изъятию ликвидности, но приостановил их, чтобы затруднить проведение спекулятивных операций, рассчитанных на ослабление белорусского рубля.





Недавно Нацбанк продлил этот запрет до 18 мая.





При этом аукционы на 7 дней Нацбанк в конце прошлого года практически не проводил. Предыдущий аукцион состоялся 21 ноября 2020 года. На нем Нацбанк предоставил банкам 754,2 млн. рублей сроком на 7 дней. При этом средневзвешенная ставка составила 12%.





Нацбанк обычно проводил данные аукционы после завершения налоговых платежей, в результате которых банки теряли значительную часть рублевой ликвидности.





На прошедшей неделе Нацбанк также принял решение о переносе заседания правления Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики с 12 февраля на 17 февраля 2021 года.





Такое решение в Нацбанке обосновали проведением 11—12 февраля 2021 года VI Всебелорусского народного собрания. На нем будет присутствовать глава Нацбанка Павел Каллаур, который обычно проводит заседание правления.





Перенос заседания правления вряд ли имеет какое-либо значение, так как никаких важных решений на нем не ожидается. Дело в том, что Нацбанк фактически регулирует ставки на рынке рублевых ресурсов без использования ставки рефинансирования, и в ее изменениях нет необходимости.