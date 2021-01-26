С февраля вырастут пособия по уходу за детьми до трех лет





По сравнению с перерасчетом с 1 августа 2020-го пособие вырастет на 10,5 %, а относительно перерасчета с 1 февраля того же года – на 16,6 %.





На первого ребенка такое пособие составит 472,92 рубля, на второго и последующих детей – 540,48 рубля, на ребенка-инвалида – 608,04 рубля.





Согласно законодательству, перерасчет размеров пособия по уходу за ребенком до трех лет связан с увеличением среднемесячной зарплаты и происходит дважды в год (с 1 февраля и 1 августа).





Размер указанного пособия на первого ребенка равен 35 % от среднемесячной зарплаты работников в республике за квартал, на второго и последующих детей – 40 % от нее, на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45 %.





Среднемесячная зарплата трудящихся по стране, используемая для исчисления данного пособия, за четвертый квартал 2020 года составила 1351,2 рубля.



