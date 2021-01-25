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Блумберг пригласил Брест поучаствовать в конкурсе городских инноваций

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пригласил Брест принять участие в 2021 году в конкурсе городских инноваций Global Mayors Challenge, сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в понедельник.


"Как и обещал - публикую письмо бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга с приглашением к участию в конкурсе. Его суть - разработка и реализация креативных, амбициозных городских инноваций, которые можно будет в последующем распространить и на другие города", - написал Рогачук. 

Он уточнил, что в этом году основу проектов должны составить решения насущных проблем городов в условиях масштабного распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Для Бреста почетно получить вызов для участия в таком престижном проекте. В любом случае для нас это будет колоссальный опыт", - подчеркнул мэр и пообещал рассказывать подробности конкурса.

Согласно информации на сайте bloomberg.org, в рамках Global Mayors Challenge 2021 будут выбраны 50 финалистов, а 15 победителей получат по $1 млн каждый на реализацию своих инноваций.
По мат. Интерфакс
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