Аккумуляторный завод под Брестом ещё не начал работу

Аккумуляторный завод под Брестом / www.b-g.by​





Ориентировочные сроки ввода аккумуляторного завода в эксплуатацию назвал почти четыре месяца назад директор "Аккумуляторного Альянса" Дмитрий Бутов на встрече с горожанами. По первоначальным планам, приёмочная комиссия должна была завершить свою работу в конце января.





Однако сейчас журналистам TUT.by сказали в пресс-службе "Аккумуляторного Альянса", что специалисты всё ещё работают: "Срок работы определён до начала февраля".





Тем временем о местном референдуме по поводу судьбы завода ничего не слышно. Проведение такого референдума обещал Александр Лукашенко во время встречи с брестчанами летом 2020 года. После этого власти провели несколько встреч с противниками строительства. Последняя из них состоялась 12 октября с заместителем председателя Брестского облисполкома Геннадием Борисюком. Он заявил, что для референдума жители Бреста и Брестского района должны создать инициативную группу и подать соответствующее заявление.





Правозащитник Роман Кисляк говорит, что создать инициативную группу мешает пандемия коронавируса. "Проводить собрания и собирать подписи в таких условиях практически невозможно. Мы рассчитываем после улучшения эпидемиологической ситуации провести собрание инициативной группы по проведению местного референдума и отправить в Тельминский сельский совет документы на её регистрацию. Если инициативную группу зарегистрируют, сможем приступить к сбору подписей для того, чтобы инициировать проведение местного референдума", — говорит правозащитник.





Брестчане два года боролись против экологически вредного завода, который построили на окраине города. В конце концов областные власти остановили строительство, а руководство фирмы "АйПауэр" было задержано сотрудниками КГБ. Но после того, как одним из новых хозяев стал экс-хоккеист Дмитрий Басков, приближённый к Лукашенко, строительство завода возобновилось.