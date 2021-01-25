Народ нищает? Крупные сети уходят в формат дискаунтеров

Например, сеть «Лента» объявила об открытии двух дискаунтеров «365+» в Новосибирске и Барнауле.





Ранее такие проекты запустили группа X5 (жесткие дискаунтеры «Чижик») и «Магнит» («Моя цена»).





Похожие процессы происходят и в Беларуси. «Евроторг» развивает «Хит!», а «Доброном» — «Копеечку».





У последней около 600 магазинов. Больше половины — именно «Копеечка».





Общее число магазинов «Евроторга» превысило 930. Многие из них — «Хит!». При этом у сети есть и жесткие дискаунтеры «Грошык», где используется в основном палетная выкладка.





Сеть «Грошык» появилась после прихода на белорусский рынок российских проектов «Светофор» и «Доброцен».





В этом сегменте в стране по охвату пока лидирует именно «Светофор», у которого в реестре около 120 магазинов. Реально работают пока не все, но действующих точек примерно 100, что больше, чем у двух других конкурентов, вместе взятых.





И «Светофор», и «Доброцен» не московские и не петербургские проекты. Они выросли из региональных бизнесов и активно открывают точки по всей России.





Возможно, популярность формата дискаунтеров — это ответ крупных игроков на тренд, заданный российскими регионалами. Однако она также может быть индикатором падения покупательной способности среднестатистического потребителя.