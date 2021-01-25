Какой облом: белорусский рубль снова сдал к доллару и евро

С начала месяца белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 1,70%.





Курс доллара вырос на 0,0090 BYN до 2,5565 BYN/USD.





Американец за два дня подорожал уже на 0,0193 BYN, а до этого его стоимость находилась на минимуме за 31 день, а начала года подешевел на 0,0224 BYN.





Курс евро подскочил на 0,0151 BYN до 3,1137 BYN/EUR. Евро вместе с долларом укрепляется второй день, оставив минимум за 34 дня.





С начала января стоимость евровалюты упала на 0,0543 BYN.





Курс российского рубля упал ещё на 0,0138 BYN до 3,4123 BYN/100 RUB — минимума за 34 дня.





С начала месяца сотня российских рублей обвалилась уже на 0,0748 BYN.





Итоги недели 18-22 января на валютном рынке Беларуси

На прошлой неделе белорусский рубль девальвировался к доллару и евро, но существенно укрепился к российскому рублю:





курс доллара +0,0047 BYN (+0,18%);

курс евро +0,0173 BYN (+0,56%);

курс российского рубля −0,0374 BYN (−1,08%);

корзина валют −0,39%.





Центробанк России

В субботу в России прошли массовые гуляния в поддержку Алексея Навального. Российский рубль его не поддержал и начал дешеветь к доллару и евро.





Сегодня на бирже в Москве к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 50 копеек до 74,8569 российских рублей — максимума за месяц.





Средневзвешенный курс евро вырос на 73 копейки до 91,14 российских рублей.





Напомним, что ещё в минувший четверг стоимость евро находилась на минимуме за 37 дней, а сегодня уже на максимуме за месяц.





Итоги недели 18-22 января на валютном рынке России

Российский рубль значительно девальвировался и к доллару, и к евро:





курс доллара +0,8162 RUB (+1,11%);

курс евро +1,1541 RUB (+1,29%).