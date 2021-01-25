+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Какой облом: белорусский рубль снова сдал к доллару и евро

Евро и доллар завершили торги в понедельник на максимуме за 11 дней, но падение российского рубля позволило сохранить значение корзины валют. Её значение осталось на минимуме за 34 дня.

С начала месяца белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 1,70%.

Курс доллара вырос на 0,0090 BYN до 2,5565 BYN/USD.

Американец за два дня подорожал уже на 0,0193 BYN, а до этого его стоимость находилась на минимуме за 31 день, а начала года подешевел на 0,0224 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0151 BYN до 3,1137 BYN/EUR. Евро вместе с долларом укрепляется второй день, оставив минимум за 34 дня.

С начала января стоимость евровалюты упала на 0,0543 BYN.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0138 BYN до 3,4123 BYN/100 RUB — минимума за 34 дня.

С начала месяца сотня российских рублей обвалилась уже на 0,0748 BYN.

Итоги недели 18-22 января на валютном рынке Беларуси

На прошлой неделе белорусский рубль девальвировался к доллару и евро, но существенно укрепился к российскому рублю:

курс доллара +0,0047 BYN (+0,18%);
курс евро +0,0173 BYN (+0,56%);
курс российского рубля −0,0374 BYN (−1,08%);
корзина валют −0,39%.

Центробанк России

В субботу в России прошли массовые гуляния в поддержку Алексея Навального. Российский рубль его не поддержал и начал дешеветь к доллару и евро.

Сегодня на бирже в Москве к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 50 копеек до 74,8569 российских рублей — максимума за месяц.

Средневзвешенный курс евро вырос на 73 копейки до 91,14 российских рублей.

Напомним, что ещё в минувший четверг стоимость евро находилась на минимуме за 37 дней, а сегодня уже на максимуме за месяц.

Итоги недели 18-22 января на валютном рынке России

Российский рубль значительно девальвировался и к доллару, и к евро:

курс доллара +0,8162 RUB (+1,11%);
курс евро +1,1541 RUB (+1,29%). 
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]