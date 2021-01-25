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Второй год подряд по росту цен Беларусь обгоняет Россию и Украину

Высокая инфляция, которая случилась в Беларуси в 2020 году, вывела страну на пятое место по росту потребительских цен среди республик бывшего СССР, сообщает БелаПАН. Вывод был сделан после анализа данных национальных органов статистики.

В Беларуси в минувшем году была отмечена рекордная за последние четыре года инфляция. При прогнозе в 5-6% рост цен по итогам года составил 7,4%.

Быстрее чем в Беларуси цены в 2020 году росли лишь в Узбекистане (11,1%), Кыргызстане (9,7%), Таджикистане (9,4%) и Казахстане (7,5%).

В Украине инфляция составила 5%, в России — 4,91%.

Еще медленне росли цены в  Армении (менее 4 %), Азербайджане и Грузии (менее 3 %) и Молдове (0,39%). В прибалтийских странах по итогам года и вовсе отмечена дефляция, то есть цены снижались: в Литве — на 0,2%, Латвии — на 0,5%, Эстонии — на 0,8%.

По Туркменистану данных нет.

Причем в декабре инфляция в Беларуси ускорилась, только за месяц цены выросли на 1,23%. В итоге по темпу роста цен страна вышла на четвертое место. Хуже в декабре дела обстояли только в  Армении, Кыргызстане и Узбекистане.

Причем Украину и Россию по росту цен Беларусь опережает уже второй год подряд. К слову, в минувшем году с показателем инфляции в 4,73% Беларусь была на 6-м месте среди стран - бывших республик СССР.
Источник: euroradio.fm
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