+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Два гражданина Австрии арестованы за организацию бегства топ-менеджера Wirecard в Беларусь

Венская полиция арестовала бывшего сотрудника секретной службы Австрии и бывшего депутата парламента, которые обвиняются в организации бегства в Беларусь топ-менеджера скандально известной платежной компании Wirecard Яна Марсалека, пишет Financial Times.

Марсалек, который имеет австрийское гражданство, исчез из Мюнхена в июне прошлого года, за несколько дней до выдачи прокуратурой Германии ордера на его арест.

Нынешнее местонахождение Марсалека неизвестно. Прошлым летом он улетел из Австрии в Минск на частом самолете, заплатив пилотам наличными. Арестованные в Вене лица, по данным полиции, были организаторами этого перелета.

Wirecard, еще недавно восходящая звезда германского финтеха с капитализацией до 24 млрд евро, систематически искажала отчетность, скрывала убытки и создавала видимость глобального и успешного бизнеса. После того, как обман вскрылся и компания обанкротилась, против ее руководителей, прежде всего бывшего CEO Маркуса Брауна, были возбуждены уголовные дела. Летом в СМИ высказывались предположения, что Марсалек, который был главным операционным директором платежного сервиса, скрылся в России, однако российские власти это отрицали.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]