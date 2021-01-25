











- Из внешних факторов за прошедшую неделю стоит упомянуть рост евро к доллару - с 1,2120 до 1,2160, или на 0,4%.





Более заметным фактором было снижение российского рубля.





Доллар в России подорожал с 73,4 российского рубля до 74,4, или на 1,3%.





Евро подорожал с 89 ровно до 90,4 российского рубля, или на 1,7%.





В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.





Доллар вырос на 0,17%, евро подорожал на 0,56%, российский рубль снизился на 1,08%.





Заметное снижение российского рубля потянуло вниз стоимость валютной корзины. Она подешевела за неделю на 0,37% . Это третья неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине.





Примечательно, что подорожание доллара и евро пришлись на последние пятничные торги, перед этим они успели обновить минимумы с начала года. А российский рубль и корзина в целом обновили минимумы с начала года на последних торгах недели.





На начавшейся неделе доллар сильно не изменится, останется вблизи 2,55 белорусского рубля.





Евро может подняться до 3,12 белорусских рублей.





А российский рубль может подешеветь до 3,39 белорусского рубля за 100 российских, считает аналитик.