+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Прогноз по валютам: сколько будут стоить доллар и евро накануне февраля

С какими курсами завершат иностранные валюты январь? В течение минувшей недели наблюдались колебания доллара, евро и российского рубля со снижением до минимумов этого года. Чего ждать на валютном рынке к началу февраля? Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.




- Из внешних факторов за прошедшую неделю стоит упомянуть рост евро к доллару - с 1,2120 до 1,2160, или на 0,4%.

Более заметным фактором было снижение российского рубля.

Доллар в России подорожал с 73,4 российского рубля до 74,4, или на 1,3%.

Евро подорожал с 89 ровно до 90,4 российского рубля, или на 1,7%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Доллар вырос на 0,17%, евро подорожал на 0,56%, российский рубль снизился на 1,08%.

Заметное снижение российского рубля потянуло вниз стоимость валютной корзины. Она подешевела за неделю на 0,37% . Это третья неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине.

Примечательно, что подорожание доллара и евро пришлись на последние пятничные торги, перед этим они успели обновить минимумы с начала года. А российский рубль и корзина в целом обновили минимумы с начала года на последних торгах недели.

На начавшейся неделе доллар сильно не изменится, останется вблизи 2,55 белорусского рубля.

Евро может подняться до 3,12 белорусских рублей.

А российский рубль может подешеветь до 3,39 белорусского рубля за 100 российских, считает аналитик.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]