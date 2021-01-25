Ссылаются на «Год народного единства» и на постановление МАРТ.





Исполкомы начали слать торговым организациям угрожающе-предупреждающие письма, с целью соблюдения законодательства о торговле «национальной символикой». При отсутствии в продаже национальной символики и государственных флагов, магазинам угрожают даже приостановлением деятельности.





В распоряжении редакции оказался один такой документ, который на прошлой неделе получили не только все торговые сети, но даже многие государственные производители, имеющие весьма далекое отношение к торговле.





На первый взгляд письмо вполне безобидное и называется «О соблюдении ассортиментных перечней». Подобные письма субъекты розничной торговли получают чуть ли не еженедельно. Но дьявол прячется в деталях.





В письме идет напоминание о том, что «в целях насыщения потребительского рынка республики широким ассортиментом товаров, а также обеспечения соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь Министерством антимонопольного, регулирования и торговли (далее - МАРТ) совместно с заинтересованными в 2020 году проведена работа по расширению перечней товаров, подлежащих включению в ассортиментные перечни товаров для розничных торговых объектов различных видов и типов».





В частности, упоминается постановление Министерства антимонопольного торговли Республики Беларусь от 19.11.2020 г. № 74 «О перечнях товаров», согласно которому появились 13 товарных позиций, которые должны быть включены в так называемые ассортиментные перечни (должны быть обязательно в наличии в торговом объекте). В их числе масло рапсовое, крупа гречневая, крахмал кукурузный, грибы свежие, индивидуальные средства зашиты, и … товары с национальной символикой, флаги и т.д.





А далее в письме конкретизируется, что «с учетом Года народного единства особое внимание будет уделено наличию в продаже товаров с национальной символикой, флагов».





Мало того, указывается, что нарушение законодательства о торговле в части несоблюдения ассортиментного перечня товаров и (или) несоответствия ассортиментного перечня товаров требованиям законодательства входит в число оснований, по которым может быть принято (при соблюдении определенных условий) решение о приостановлении работы торгового объекта.





Тут следует отметить, что нарушение правил торговли в части несоблюдения обязательного ассортиментного перечня, является, пожалуй, одним из самых часто выявляемых нарушений у субъектов торговли. Штраф за это фактически минимально возможный - до 10 базовых величин (290 рублей). За повторное нарушение в течении года – от 10 до 30 базовых величин.





Для сравнения, штраф за выявленную в торговом объекте продукцию с истекшим сроком годности штраф до 500 базовых величин.





При этом за нарушения области несоблюдения ассортиментного перечня еще не было прецедентов, чтобы проверяющие приостановили из-за этого деятельность магазина. Во всяком случае, представители торговых организаций, с которым нам удалось переговорить, не смогли вспомнить ни одного случая. Это и понятно, так как отсутствие в продаже гречки либо рапсового масла не несет какой-либо существенной угрозы ни правам и законным интересам потребителя, ни интересам государства. Ну нет в продаже гречки, не закрывать же из-за этого магазин, чтобы не было в продаже вообще ничего и гречки в том числе.





Но, если верить письму одного исполкома, по национальной символике подход государства будет совершенно иным. Возможно, отсутствие в продаже этого товара будет восприниматься государством как посягательство на «продовольственную безопасность» и причинение вреда «национальному единству», поэтому меры будут приниматься самые жесткие.





Однако торговым организация, наверное, грех жаловаться, а стоит сказать «спасибо» государству за оказанную маркетинговую поддержку. Учитывая общественно-политический кризис, а также официальные результаты выборов, согласно которым Александра Лукашенко поддерживают более 80% белорусов, национальная символика и государственные флаги, должны оказаться самым ходовым товаром в Беларуси. Но если дело обстоит таким образом, зачем тогда заставлять?



