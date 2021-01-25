«Банк развития» собирается создать национальный экспортный центр





«Перед нами стоит задача по формированию, скажем, единого окна, куда экспортер мог бы обратиться по вопросам выхода на новый рынок, проверки кредитоспособности и деловой репутации потенциального контрагента. Мы планируем в этом году организовать на базе дочерней организации банка такого рода инструментарий», — сказал он.





Жишкевич отметил, что в Беларуси экспортное кредитование развивается активно. Данный инструмент максимально приближен к лучшим практикам.





«В Беларуси он максимально приближен к лучшим стандартам с точки зрения условий данного вида кредитования. Например, на сегодняшний день мы можем предоставлять кредиты в евро под 0,5%», — сказал Жишкевич.