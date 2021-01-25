+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

«Банк развития» собирается создать национальный экспортный центр

«Банк развития» в 2021 году планирует создать национальный экспортный центр. Об этом в эфире ОНТ заявил председатель правления банка Андрей Жишкевич. По его словам, данный центр будет обеспечивать не только экспортное кредитование, но и предоставлять и иные услуги по продвижению экспорта.


«Перед нами стоит задача по формированию, скажем, единого окна, куда экспортер мог бы обратиться по вопросам выхода на новый рынок, проверки кредитоспособности и деловой репутации потенциального контрагента. Мы планируем в этом году организовать на базе дочерней организации банка такого рода инструментарий», — сказал он.

Жишкевич отметил, что в Беларуси экспортное кредитование развивается активно. Данный инструмент максимально приближен к лучшим практикам.

«В Беларуси он максимально приближен к лучшим стандартам с точки зрения условий данного вида кредитования. Например, на сегодняшний день мы можем предоставлять кредиты в евро под 0,5%», — сказал Жишкевич.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]