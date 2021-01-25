"Знаете, в принципе, создали свой электромобиль, и даже не один. У нас сейчас несколько автомобилей – грузовой, легковой, минивэн и даже спортивный автомобиль сейчас создается. Все комплектующие, вся элементная база отработана. Мы сейчас прорабатываем вопрос создания экспериментального производства, чтобы мы на какой-то поток пустили наши разработки. Для этого сейчас работаем с нашими партнерами, в том числе китайскими, российскими – о создании у нас производства", - подчеркнул Гусаков.





Он отметил, что белорусские ученые работают над моделями электромобилей среднего класса, которые будут доступны широкому кругу населения.





"Это пока не автомобили суперкласса или экстракласса, хотя и такие задумки у нас есть, чтобы мы могли провести кастомизацию и по требованию любого потребителя, пользователя сделать любые опции. Но сейчас мы создаем и создали надежный автомобиль для широкого пользователя", - уточнил Гусаков.





По его словам, для белорусского электромобиля отрабатывается несколько моделей батарей - литийионных, графеновых и графено-свинцовых. Так как литийионные батареи очень дорогие, ставка делается на собственные наработки.





"Мы пытаемся сейчас экспериментировать с накопителями на графеновой основе и графено-свинцовые накопители делать. Это последняя разработка, такие модели у нас уже отработаны, в январе они проходят экспериментальную проверку, показали себя достаточно неплохо. Мы полагаем, что если по завершении наших экспериментов они выдержат все требования, которые мы закладывали – целевые индикаторы и критерии, то мы можем сделать целый ряд батарей разного пользования: от велосипедов (то есть от малого транспорта) до грузового транспорта", - рассказал глава Академии наук.





Кроме накопителя, уточнил Гусаков, большое значение имеет и двигатель. "Это тоже уникальная разработка белорусских ученых, достаточно удачная и успешная наработка. Мы сейчас работаем над целым рядом наших электродвигателей для автомобилей разного пользования", - подчеркнул он.