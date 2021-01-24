Норвежская калийная компания Yara продолжает пристально следить за ситуацией в Беларуси с целью перезаключения долгосрочного контракта, пишет "Солидарность"





После нескольких визитов на ОАО «Беларуськалий» и встреч со всеми заинтересованными сторонами, а также переговоров со Светланой Тихановской компания заявила о том, что увидела «позитивные шаги», в частности «возобновление системы надбавок и премий для работников, ранее подвергавшихся дисциплинарным взысканиям, а также предложение вновь трудоустроить уволенных работников».





— Яра считает эти шаги позитивными, но будет продолжать внимательно следить за ситуацией и ожидает от «Беларуськалия» дальнейшего улучшения ситуации с трудовыми ресурсами, уважения прав работников, повышения уровня охраны труда и техники безопасности, а также воздержания от репрессий в отношении работников, — отмечается в последнем заявлении компании.





Забастовочный комитет ОАО «Беларуськалий» поблагодарил компанию-партнера за пристальное внимание к положению дел не только на предприятии, но и в стране, и отметил, что сейчас от принятого решения напрямую зависит безопасность ушедших в стачку шахтеров и их семей.





— Уважаемый господин Холзетер (президент компании Yara — «С»), вам должно быть известно, что на улицах всего нашего государства и в Солигорске в том числе происходят не допустимые в XXI веке вещи: без вести пропадают люди, незаконно и беспричинно задерживаются рядовые граждане, в квартиры, где живут наши семьи, дети, врываются вооруженные люди, происходят аресты только за то, что трудящиеся поют национальные песни и демонстрируют из окна своего дома исторический герб и флаг РБ.





Опускаясь в шахту или включая станок, ни один трудящийся не может быть уверен и спокоен за безопасность своей семьи, — отметил представитель забастовочного комитета Дмитрий Куделевич.





Он объяснил норвежским партнерам, почему его коллеги не доверяют обещаниям руководства ОАО «Беларуськалий», о которых говорится в недавнем пресс-релизе.





— Администрация обещает отказаться от преследования уволенных ранее работников, но наши семьи находятся под постоянной угрозой, и кто может дать им гарантии безопасности, когда признаки вопиющего беспредела происходят по всей стране?





Известно ли вам, что с момент вашего первого визита в сентябре, до декабря 2020 года только 78 членов забастовочного комитета провели под арестом в совокупности 665 суток, что эквивалентно почти двум годам!





Говорил ли вам при встрече об этом генеральный директор Головатый? А в сумме штрафы были равны почти 12 тысячам долларов!





Известно ли вам, господин Халзетер, что один из активистов был подвержен пыткам? Он все время ареста содержался в бетонной камере, наполненной раствором гипохлоритом кальция, и после освобождения длительное время испытывал его химическое воздействие.





Другой наш идейный соратник Анатолий Бокун даже вынужден был объявить длительную голодовку. Допустимо ли такое в демократической Норвегии, являющейся эталоном соблюдения прав человека?





Известно ли вам, что те члены забастовочного комитета, которые проживали в арендном жилье «Беларуськалия», одновременно с увольнением были выброшены на улицу осень 2020 года вместе с семьями и детьми? — эмоционально напомнил член стачкома.









Он утверждает, что генеральный директор предприятия Иван Головатый уже однажды в августе обещал снять с бастующих дисциплинарные взыскания.





— Те, кто поддался его обману и вернулся на рабочие места, были лишены премий и вознаграждений, как за месяц, так и по итогам квартала.





Почти сто из них пытались найти защиту в комитете по трудовым спорам безрезультатно. Более десяти человек искали правду в суде, но и там потерпели поражение.





Когда вы приезжали к нам, вам забыли об этом сказать, потому что вам цинично лгали тогда, лгут и теперь. Администрация Белкалия обещает вам принять нас обратно на работу.





И здесь ваш бывший партнер лукавит в очередной раз. Ему ли не знать, что мы, как и тысячи наших единомышленников, в августе оставили наши рабочие места в знак протеста против угрозы демократии и прав трудящихся. И от этого не откажемся никогда! — заявил представитель забастовочного комитета.





Он уточнил, что принципиальная позиция горняков может оказать влияние на выполнение обязательств предприятия перед партнерами.





— Вы не можете идти на поводу у нечистоплотного партнера, сначала подписав долгосрочный контракт, а потом быть в заложниках у обстоятельств.





Мы хотим честно вас предупредить, что забастовочный комитет всецело поддерживает объявленную Светланой Тихановкской Всебелорусскую забастовку и продолжает призывать присоединиться и остановить производство не только работников «Беларуськалия», но и предприятий-партнеров, в том числе и производителей горношахтного оборудования, что с большой вероятностью может сказаться на стабильной работе пока еще функционирующего сегодня «Беларуськалия».





При всем уважении к вам, мы не можем гарантировать бесперебойное производство и отгрузку удобрений, пока не отстоим свои законные права.





Чтобы ни обещал вам генеральный директор Головатый, никто не в силах отделить «Беларуськалий» от государства и сделать офшор безопасности в зоне беспорядков и репрессий.





Безопасность наших жизней напрямую зависит от мудрости принятого вами решения. Мы и наши семьи с надеждой и верой смотри на действия компании Yara, — сказал представитель бастующих шахтеров, подчеркнув, что горняки «доведены до отчаяния и им терять нечего», поэтому они намерены «бороться за судьбу и жизнь каждого соратника, каждого белоруса до конца».