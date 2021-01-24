«Власти играют с огнем, относясь к ЖКХ на уровне пьяного сантехника»

В столице жители трех микрорайонов остались без отопления и горячей воды, отменили занятия в десятке школ, почти 30 детских садиков оставили только дежурные группы.





При этом известно, что в бюджете на 2021 год наибольшее сокращение расходов коснулось сферы ЖКХ: на 114 млн рублей – или на 23%.





Сайт udf.by поинтересовался у экспертов: стоит ли искать связь между авариями и политическо-экономической ситуацией в стране?





«В 2021 году основным триггером протестов будет экономика»





Экономист и член политсовета ОГП Лев Марголин отметил, что в реальном времени выносится приговор старой экономической модели.





«В нормальной стране авария – это что-то из ряда вон выходящее. Когда аварии становятся привычными, когда это сразу в нескольких городах, то это приговор той экономической модели, которая в этой стране работает. И естественно, с сокращением расходов на ЖКХ эти аварии будут происходить все чаще. Думаю, они произошли бы еще и раньше, но в нашей стране давно не было морозов. И вот первое испытание – буквально несколько морозных дней – и все начало сыпаться. Это результат экономической политики, которая велась властями в последние годы», – считает Марголин.





Как в нынешней политической ситуации аварии в сфере ЖКХ будут восприниматься населением?





«Также как люди воспринимают все остальное в исполнении нынешней власти – с раздражением, перерастающей в злость. Может наступить момент, когда ситуация взорвется. Думали, что это может случиться весной, но, возможно, произойдет еще зимой», – не исключает Марголин.





Он подчеркнул:





«Если в прошлом году основным раздражителем было насилие со стороны силовиков, то в 2021 году основным триггером протестов будет экономика: будет рушиться система отопления, пропадать вода, будут задержки с зарплатами и пенсиями. Все эти прелести нам предстоит пройти».





На недавнем совещании по государственной инвестиционной программе Лукашенко публично покритиковал правительство за «излишества» и потребовал сократить расходы на социальные проекты. Верное ли это решение в нынешней ситуации?





«В нормальной стране государство только и занимается социальными проектами, ему нет дела до промышленности и других отраслей экономики – это дело частного бизнеса.





Но в нашей все наоборот, поэтому, когда приходится решать как тратить скудеющий золотой запас – то ли на поддержку полудохлых государственных предприятий, то ли на социальные проекты (среди которых в том числе проекты в сфере ЖКХ и здравоохранения), то выбор делается в пользу поддержки госпредприятий», – сказал Марголин.





«Калі б стаялі маразы, людзі маглі выйсці на плошчы»





Председатель партии БНФ Григорий Костусев в прошлом работал директором Шкловского районного производственного объединения ЖКХ. Oн назвал несколько причин, которые привели к коммунальному апокалипсису.





«Адна з прычын – неахайная, калі не сказаць злачынная, падрыхтоўка аб’ектаў ЖКГ да ацяпляльнага сезону. Па кожным аб’екце павінны складацца акты гатоўнасці: поўны комплекс рамонтных прац і прац па выпрабаванні павышаным ціскам. З майго досведу магу сказаць: калі гэта зроблена, то зімою цепласетку ніколі не разарве. Таму прыходжу да высновы: былі падтасоўкі, акты гатоўнасці падпісалі без адсутнасці належнай падрыхтоўкі», – сказал Костусев.





Еще одной большой проблемой сферы ЖКХ он считает подготовку и подбор кадров.





«Падрыхтоўка кадраў для жыллёва-камунальнай гаспадаркі ў Беларусі засталася на ўзроўні 70-80-х гадоў», – считает Костусев.





В качестве доказательства он привел такой пример: многие знают учебные учреждения, которые готовят кадры для сельского хозяйства, но почти никому не известно, где готовят кадры для ЖКХ.





Еще одной проблемой ЖКХ он назвал то, что на него вешают непрофильные объекты, отвлекая тем самым внимание и ресурсы от непосредственных задач. Например, в Могилеве местное ЖКХ вынуждено было купить прогулочный теплоход.





«За 26 гадоў Лукашэнкі ва ўладзе сферы ЖКГ належнай ўвагі не надзялялася. Адносіны дзяржавы да камунальнай гаспадаркі – на ўзроўні п’янага сантэхніка 70-х-80-х. Улады гуляюць з агнём. Калі б на вуліцы зараз стаялі маразы па 20-25 градусаў, як гэта было зусім нядаўна, людзі ўжо маглі б выйсці на плошчы», – отметил председатель партии БНФ.