В Беларуси на горизонте — новая девальвация?





Издание infobank.by объясняет, почему для белорусов впереди маячит новая девальвация.





Джо Байден встал у руля государства, печатающего доллары. И уже озвучены четыре главные претензии, которые послужат основанием для ввода новых санкций. Поэтому инвесторы бегут из рисковых активов, а курс рубля пикирует вниз. К чему готовиться?





Вот четыре причины, которые позволят ввести санкции против России и против российского рубля, к которому принайтован (привязан) белорусский «заяц»:





вмешательство России в предвыборную борьбу Трампа и Байдена





хакерские атаки россиян на территории США





отравление Алексея Навального





подкуп талибов в Афганистане





— следует отметить, что РФ обвиняют еще и в скупке краденного. В частности, в попытке купить ноутбук Нэнси Пелоси…





Если хоть что-то из перечня обвинений хотя бы косвенно подтвердится, против РФ последуют санкции, и курс российского рубля резко пойдет вниз.





Однако и на фоне озвученных «ата-та» инвесторы уже побежали из рублевых активов. 22 января официальные курсы основных валют в России выросли:





доллара — на 99,21 копейки, до 74,3615 RUB





евро — на 1,44 рубля, до 90,4087 RUB





Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 января 2021-го года выглядят следующим образом:





курс доллара подскочил на 0,0103 (+0,41%), до 2,5475 белорусского рубля





курс евро взлетел на 0,0187 (+0,61%), до 3,0986 белорусского рубля





российский рубль стал дешевле на 0,0334 (-0,97%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4261 белорусского рубля, за сотню.