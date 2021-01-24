В Беларуси на горизонте — новая девальвация?
Эпоха дешевого доллара подошла к концу.
Издание infobank.by объясняет, почему для белорусов впереди маячит новая девальвация.
Джо Байден встал у руля государства, печатающего доллары. И уже озвучены четыре главные претензии, которые послужат основанием для ввода новых санкций. Поэтому инвесторы бегут из рисковых активов, а курс рубля пикирует вниз. К чему готовиться?
Вот четыре причины, которые позволят ввести санкции против России и против российского рубля, к которому принайтован (привязан) белорусский «заяц»:
вмешательство России в предвыборную борьбу Трампа и Байдена
хакерские атаки россиян на территории США
отравление Алексея Навального
подкуп талибов в Афганистане
— следует отметить, что РФ обвиняют еще и в скупке краденного. В частности, в попытке купить ноутбук Нэнси Пелоси…
Если хоть что-то из перечня обвинений хотя бы косвенно подтвердится, против РФ последуют санкции, и курс российского рубля резко пойдет вниз.
Однако и на фоне озвученных «ата-та» инвесторы уже побежали из рублевых активов. 22 января официальные курсы основных валют в России выросли:
доллара — на 99,21 копейки, до 74,3615 RUB
евро — на 1,44 рубля, до 90,4087 RUB
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 января 2021-го года выглядят следующим образом:
курс доллара подскочил на 0,0103 (+0,41%), до 2,5475 белорусского рубля
курс евро взлетел на 0,0187 (+0,61%), до 3,0986 белорусского рубля
российский рубль стал дешевле на 0,0334 (-0,97%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4261 белорусского рубля, за сотню.
15:23 24/01/2021
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