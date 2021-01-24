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«Виталюр» выпустил токены в долларах и евро

Розничная сеть «Виталюр» выпустила токены. Они размещаются на платформе «Банка БелВЭБ» Finstore.by.



Предлагаются два выпуска токенов сроком обращения три года под ставку 5% годовых. Один выпуск объемом 3 млн долларов и один выпуск — 3 млн евро.

Средства, привлеченные через платформу, планируется направить в том числе на расширение сети. Сейчас она насчитывает 77 магазинов в 14 городах страны.

Клиентами Finstore.by уже является более 2,6 тыс. инвесторов. Платформе удалось собрать более 15,5 млн долларов в эквиваленте.
Reform.by
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