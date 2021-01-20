Как стало известно, Министерство экономики планирует до 2025 года реализовать пять «проектов будущего» с инвестициями почти Br2 млрд. Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич считает, что этим планам не суждено сбыться.





— Я не вижу вообще никакой возможности в реализации хотя бы одного направления. Это очередное очковтирательство и здесь вообще не о чего говорить, — заявила эксперт в интервью на Примусе . — Думаю, сейчас все средства хороши, чтобы втирать людям, как прекрасно устройство нашей страны. Посмотрите, даже возраст спелости лесов Лукашенко поставил себе в заслугу. То есть, они 70 лет назад были посажены, сейчас достигли возраста спелости, и за это мы должны благодарить Александра Лукашенко.





Виктория Василевич также не видит перспектив в планах правительства по созданию первой в Беларуси госкорпорации в сфере сельхозмашиностроения, которая, по замыслам, должна объединить порядка 30 предприятий с общим объемом выручки более Br3 млрд.





— Ужас в том, что министр экономики говорит о выручке, а не о прибыли, — отмечает эксперт. —— Проблемы с получением денег у них не возникает. Просто потому что бюджет для них — та самая тумбочка, в которую они все время обращаются и все время получают. И никто не спрашивает, где результаты за те деньги, которые вы брали из тумбочки? Здесь есть еще один аспект: какими же глупыми, неразвитыми и неумными считают министры население Беларуси, втирая им подобную агитацию и пропаганду. Как можно насиловать уши умных белорусов такой чепухой? «Мы будем жить при коммунизме!» — уже пора уже переходить к этому лозунгу.





Эксперт искренне посмеялась по поводу надежд Минэкономики на то, что это госкорпорация станет значимым игроком на мировом рынке сельхозтехники.





— Мне трудно подбирать слова, — отмечает Виктория Василевич. — Вы собираетесь завалить сельхозтехникой весь мир? Возникает огромное множество вопросов, и первый вопрос, даже не, что вы будете производить, а куда вы все это собираетесь продавать? Потому что рынки эти заняты. Мы видим, что наши тракторы в лучшем случае продаются в Африку, они не продаются ни в какие ведущие европейские государства.





Просто все это фикция и бесконечное очковтирательство. Впрочем, как и вся политика, проводимая властями.





— Если интернет хиреет и умирает, если электрическая энергия, вырабатываемая с излишком, не может быть потрачена на нужды отопления, и нам рекомендуют отапливать дровами — думаю, вектор движения очевиден, — отмечает Виктория Василевич.



