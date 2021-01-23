







Кроме того, речь об объединении потенциалов предприятий: технологических, инженерных, маркетинговых. Особое внимание будет отведено капитализации предприятий.





Головченко добавил, что госпредприятиям предстоит «более высокая степень интеграции».





Надо время, чтобы полностью оценить весь масштаб и принять правильные управленческие решения. Это не то чтобы какое-то спасение или единственный вариант, но мы пока видим, что это движение в правильном направлении. Но пока все считаем. Считаем и экономически, и юридически, как это будет выглядеть», — пояснил Головченко.