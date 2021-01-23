— Проект программы VI-ой пятилетки (2021-2025) Беларуси – это научно ничтожный, структурно опасный, финансово разрушительный, коррупционно-схематозный документ, — пишет Ярослав Романчук. — Он подготовлен теми, кто пытается в очередной раз залить новое вино в старые меха. В этих мехах уже черви кишат, бактерии танцуют джигу, а белорусские распорядители чужого (политики и чиновники) заверяют, что именно в таком режиме белорусская экономика за пять лет прирастет, как минимум, на 20% за пять лет.





По мнению экономиста, в докладе нет ни слова о реальном положении экономики.





— В стране не было и нет элементарного уровня политической, гражданской и экономической свободы, — перечисляет Ярослав Романчук. — Темпы роста экономики две последние пятилетки (2011-2020) отставали от среднемировых в 3 раза. Доля Беларуси в мировой экономике были и остается на уровне исчезающей величины 0,07%. Никак не объяснятся резкий рост долгов, влияние инфляции и девальвации на поведение людей и бизнеса. Нет анализа качества государственного управления страной и бизнесом. Опущена тема сокрушительного отставания Беларуси (в 3- 5 раз) по производительности труда от стран-конкурентов. Ни слова о разрушении правовой системы, без которой невозможно себе представить ни инвестиций, ни предпринимательства, ни модернизации. Говорить о показателях устойчивого развития, опуская все эти проблемы – это классическое «а слона-то мы и не заметили».





Он считает, что тезис программы о том, что «Государство делает упор на развитие бизнеса» циничен и пуст и откровенной ложью является утверждение, что «в стране созданы благоприятные условия для развития частного сектора экономики».





По меннию Ярослава Романчук, издевательством звучат и выделенные четыре приоритета программы VI-ой пятилетки. И объясняет, почему:

1. Счастливая семья.

— По факту – сокращение декретного отпуска, низкое качество дошкольной инфраструктуры, бездарное управление материнским капиталом, ускорение падения в демографическую яму, пьянство (в том числе вследствие акцизной политики по отношению к алкоголю), деградация школы и университетов, острый дефицит высокооплачиваемых рабочих мест, удушающее распространение кумовства, непотизма, фаворитизма — все это на фоне обнуления доверия, ОМОНизации права и экономики. Семьи боятся отдавать своих детей в армию, поэтому уже с возраста 8 – 10 лет планируют переезд за границу.

2. Сильные регионы.

— Это просто обман. Регионы без Центра даже мелкие решения не могут принять. Полная кадровая, финансовая, управленческая зависимость, никакой выборности местных органов власти. Местные чиновники плевать хотели на местный бизнес, потому что они от него не зависят финансово, тем более электорально. Местное самоуправление у нас задушено в зародыше. Минск пухнет, как на дрожжах, а регионы хилеют, стареют, беднеют и вымирают.

3. Интеллектуальная страна.

— Это еще один большой обман. Умным у нас – дорога на Окрестина, в разряд «змагалоу», «свядомых» и «буржуйчиков». «Ты что, самый умный» — так белорусская замордованная идеологией Совка школа продолжает одергивать умных школьников и студентов. Умных и совестливым, со своей точкой зрения и иерархией ценности выживают из страны. Умные IT-шники быстро стали врагами системы Совок/Госплан, как только оторвали голову от своих нулей и единичек, от своих карманов и технократических привычек.

4. Государство-партнер.

— Называть палача партнером можно разве что в режиме допроса в камере КГБ или на Окрестина. Называть партнером того, кто обнулил Право, кто во главу угла поставил принцип «я начальник, ты – дурак», кто похоронил ростки диалога бизнеса и власти, кто растоптал человеческое достоинство гражданского общества, кто погряз во лжи, лицемерии и насилии – это классический пример из оруэлловского «1984» «мир – это война» или «свобода — это рабство». Государство – читай номенклатурно-силовые кланы, превратившие страну в ЗАО «Беларусь» для себя и согнавшая всех остальных в советский колхоз – это настоящий Левиафан. Он никогда не был и никогда не будет партнером ни бизнесу, ни обществу.





При таком анализе состояния экономики трудно ожидать прорывных идей, реалистичных проектов в разделе «Предложения». Основные выводы из официальной программы VI пятилетки следующие:





1) До 2025 года власти не планируют обеспечить стабильность цен, т. е. инфляцию 0—2% в год. Значит, доверия к BYN-рублю нет и не будет.





2) Не предусмотрены новые источники финансирования в виде притока капитала, либерализации денежно-кредитной системы. Поэтому кредитные ресурсы для обыкновенных производителей останутся запредельно дорогими.





3) Налоговая нагрузка останется удушающе высокой. Власти в очередной раз обещают не вводить новые налоги, оптимизировать льготы. Особенно болезненными будут проблемы местных органов власти.





4) Сохранится и во многом усилится монополизм и его дискриминационный характер. Власти анонсировали создание с/х госкорпораций (30 заводов) и еще семи подобных структур. Еще больше бюрократии, номенклатурно-силового фаворитизма при распределении бюджетных ресурсов. Подобная централизация ресурсов и активов – явная подготовка к прихватизации. Власти открыто говорят об этом: «… Будут коммерциализированы права пользования этими ресурсами при сохранении прав собственности за государством». Нет ни одного основания считать, что такой поход к управлению активами приведет к созданию конкурентоспособных, качественных производителей.





5) Государство было и останется доминирующей силой на рынке труда. «Задача государства — обеспечить каждого трудоспособного человека рабочим местом». Значит, распорядители чужого продолжат очковтирательство с созданием рабочих мест и переподготовкой работников.





6) Власти в очередной раз обещают повышать зарплату за счет роста производительности труда. Эта сказка хороша — начинай с начала. Без привлечения новых инвестиций, технологий, без активизации нематериальных активов производительность труда будет стагнировать. А инвестиции в страну, где «убито» право не приходят.





7) Власти сохранят убийственный курс на импортозамещение, ограничение потребительской свободы выбора товаров и услуг. «Доля отечественных товаров увеличится до 63 процентов в общем объеме розничного товарооборота, из них продовольственных — до 80 процентов». Это называется «принуждение к покупке товаров и услуг номенклатурно-силовых фаворитов». Они создадут гигантов во всех секторах экономики, а нам прикажут покупать их товары, в том числе лекарственные и детские. Им все равно, что такой протекционизм очень больно бьет по карману каждой семьи (до $500-600 переплаты в год).





8) Старые «точки роста» еще больше окрасятся в цвета иждивенцев бюджета, а новые так и не появятся. В результате ВВП в 2025 году рискует быть меньше, чем в 2020 году. Правительство загнало страну в петлю стагнации и рецессии. Нельзя делать одно и то же и надеяться на другой результат.





9) Страну ждет ускорение темпов оттока предпринимательского, человеческого и финансового капитала. Сохранение основных контуров ОМОНоэкономика + ОМОНизация права = существенный рост угрозы потери национального суверенитета. Желающий уживаться и сотрудничать с такой властью будет все меньше.





10) Неподъемная налоговая, регуляторная и транзакционная издержки в режиме торгового протекционизма гарантирует рост серой экономики и черного рынка. Значит, расползание коррупции неизбежно, а с ней увеличиваются риски криминализации экономики и жизни.



