







Американский офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems потратил $14,63 млн на приобретение другой американской ИТ-компании – Deltrix – работающей в сфере финансового сектора. Эта информация следует из документов EPAM.





Из обозначенной суммы $10,6 млн были выплачены сразу, $4 млн должны были быть выплачены в виде отложенного платежа. Кроме того, EPAM обязался в первую и вторую годовщины данной сделки выплатить дополнительные отложенные платежи на общую сумму до $16,58 млн. Точный размер данной суммы будет зависеть от показателей работы Deltrix, сообщает cnews.ru.





Таким образом, общая сумма сделки по покупке EPAM компании Deltrix может составить до $31,2 млн. Кроме того, EPAM выпустил в пользу сотрудников Deltrix 17,98 тыс RSU (restricted stock unit, право на бесплатное получение акций при наступлении определенных условий и прошествии определенного периода времени), рыночная стоимость которых на текущий момент составляет $6,5 млн.





Компания Deltrix была основана в 2005 г. группой ученых-математиков, специализирующихся на сложных количественных и основанных на событиях решениях. Основателем и гендиректором компании является уроженец Беларуси Илья Горелик. То есть история Deltrix похожа на историю EPAM, основанной выходцем из Беларуси Аркадием Добкиным.



