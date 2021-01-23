







Теперь они представляются работниками службы безопасности банка и рассказывают потенциальной жертве, что проводят расследование хищения денег другим сотрудником этого же банка.





Сначала злоумышленники просят не перезванивать в банк, чтобы не помешать расследованию, и предупреждают об уголовной ответственности за препятствование проведению расследования. Чтобы выглядеть убедительно перед собеседником, мошенники даже называют произвольный номер статьи Уголовного кодекса. Далее звонок переключают на псевдо-сотрудника правоохранительных структур (МВД, прокуратуры и прочих), который продолжает обрабатывать собеседника.





Во время разговора мошенники могут на любой стадии пытаться узнать конфиденциальные данные потенциальной жертвы и предлагают установить приложение «AnyDesk — удаленное управление устройством», которое есть на Google Play или App Store. Приложение позволяет получить доступ к счету жертвы для несанкционированного перевода имеющихся там средств.





В банке напоминают о бдительности и рекомендуют при малейших сомнениях прекратить подозрительный разговор.