Мозырский НПЗ получил часть компенсации за грязную нефть из России

Российскими компаниями в отношении Мозырского НПЗ начат процесс компенсации за нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики (такое сырье было поставлено весной 2019 г.). Так, первый транш от ПАО «Лукойл» в 1,045 млрд российских рублей поступил на белорусское предприятие 21 января 2021-го.





В феврале 2020 г. Беларусь подписала протокол с Россией о компенсации за грязную нефть. Общая ее сумма должна составить примерно 60 млн долларов.