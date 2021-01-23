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Мозырский НПЗ получил часть компенсации за грязную нефть из России

Первый полученный Мозырским НПЗ транш компенсации за грязную нефть из России составил около 14 млн долларов в эквиваленте, сообщает БелТА.

Российскими компаниями в отношении Мозырского НПЗ начат процесс компенсации за нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики (такое сырье было поставлено весной 2019 г.). Так, первый транш от ПАО «Лукойл» в 1,045 млрд российских рублей поступил на белорусское предприятие 21 января 2021-го.

В феврале 2020 г. Беларусь подписала протокол с Россией о компенсации за грязную нефть. Общая ее сумма должна составить примерно 60 млн долларов.
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