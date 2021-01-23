Под угрозой санкций Олексин переписал бизнес на сыновей









Информация размещена на сайте подконтрольного Олексину «МТБанка».





Еще до недавнего времени Алексей Олексин владел 60% компании «Энерго-Оил», а его супруга - 40%. Сейчас компанией владеют Инна Олексина (20%), а также ее сыновья Виталий Олексин (40%) и Дмитрий Олексин (40%).





Аналогичным образом произведено перераспределение долей в «Белнефтегазе».